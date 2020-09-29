В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги М. Видео (+3,89%) и акции Северстали (+1,59%). В лидерах снижения были котировки Петропавловска (-2,16%) и акции Россетей (-1,95%).

Акции М. Видео продолжали уверенное повышение последних дней, не прощаясь с ролью защитных бумаг. Помешать дальнейшему их росту может, пожалуй, лишь краткосрочная перекупленность и фиксация прибыли.

С технической точки зрения акции Северстали во вторник достигли максимума с сентября прошлого года (1002,60 руб.) и в целом смотрятся достаточно уверенно. При способности удержать 1000 руб. бумаги вполне могут стремиться в район 1025 руб. и выше. При этом наращивать “длинные” позиции у текущих уровней несколько рискованно из-за близости психологически важной отметки и рисков коррекционного движения в район 975 руб. при отскоке. Среднесрочные “лонги” имеет смысл сохранять до преодоления 925 руб., а закрепление выше 1025 руб. подтвердило бы нацеленность котировок на дальнейший рост.