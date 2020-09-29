На минувшей неделе российская валюта продолжила стремительно дешеветь, приблизившись к своим годовым минимумам. По итогам торговой пятидневки курс USD/RUB повысился на 3,27%, до уровня 78,84, а курс EUR/RUB вырос на 1,43%, закрывшись на отметке 92,24. В результате рублевая стоимость бивалютной корзины из доллара США и евро увеличилась на 2,44%, до отметки 84,87.

Ключевым фактором, оказывающим давление на рубль, остаются санкционные риски. Несмотря на фундаментальную привлекательность российских финансовых активов, иностранные инвесторы опасаются введения санкций на приобретение новых и удержание старых выпусков российских государственных облигаций, что и провоцирует продажи рубля.

Помимо этого, негативно на динамике российской валюты сказывается эскалация напряженности в Нагорном Карабахе. В случае разрастания конфликта и обращения Армении в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью падение рубля может усилиться. По словам посла Армении в РФ Вардана Тоганяна, армянская сторона пока не планирует обращаться в ОДКБ. Тем не менее, такое развитие событий нельзя исключать из рассмотрения.

На этом фоне стоимость CDS на 5-летние российские государственные облигации, отражающая страновые риски, увеличилась за прошедшую неделю на 6,3%, а с начала сентября – на 30,1%, до 126,77 б. п.

Также необходимо отметить и общий фактор сокращения спроса на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире. На данный момент ряд правительств уже ввели частичные ограничительные меры, и угроза повторных полных локдаунов сохраняется.

При реализации обозначенных рисков, что мы относим к неблагоприятному сценарию, можно ожидать роста курса USD/RUB выше 80 руб., а EUR/RUB – выше 93 руб.

В то же время, в случае ослабления санкционного давления на Россию, деэскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией, стабилизации ситуации с коронавирусом и общей нормализации настроений на глобальных финансовых рынках, можно ожидать увеличения интереса со стороны иностранных инвесторов к российским ценным бумагам, что будет способствовать укреплению национальной валюты.

В начале текущей недели ситуация складывается не в пользу рубля – в паре с евро российская валюта установила новый минимум на уровне 93,31, а по отношению к доллару опускалась до отметки 79,97. В то же время, в понедельник стоимость CDS на российские бонды немного снизилась – до отметки 125,74 б. п., что позволяет делать осторожные предположения, что все риски уже учтены в текущем курсе рубля.

На предстоящей неделе из важных макроэкономических показателей по России выйдут сентябрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе. Тем не менее, фундаментальная составляющая в настоящий момент практически не влияет на динамику курса рубля, и большее значение будут иметь развитие ситуации в Нагорном Карабахе и возможные решения со стороны ЕС из-за предполагаемого отравления А. Навального.

USD/RUB

На дневном графике валютная пара после нескольких дней роста нашла сопротивление на уровне 80,0. Стохастические линии, находясь в зоне перекупленности, перешли в благоприятное для продаж положение, что говорит о вероятности снижения курса в краткосрочной перспективе.

EUR/RUB

После выхода вверх из консолидации в диапазоне 88,0-90,0, валютная пара обновила годовой минимум, достигнув отметки 93,31. Учитывая расположение стохастических линий в зоне сильной перекупленности, в краткосрочной перспективе можно ожидать коррекционного снижения котировок.



