В утренние часы рубль в моменте слабел до 79,975 за доллар, а также до 93,32 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,49%, а на неделю и месяц остались на уровне 4,49% и 4,50%. Резкое ослабление рубля в последние дни может быть предвестником завершения данной тенденции. Как минимум, данный факт и объявление ЦБ РФ способствуют смене настроений. Регулятор сообщил, что в рамках сделки по Сбербанку в период с 1 октября до 30 декабря дополнительно продаст валюту на 185,4 млрд рублей, или около 2,9 млрд в день. На текущий момент в рамках бюджетного правила Минфин и ЦБ РФ продают валюту на сумму около 2,5 млрд рублей в день. Вероятно, что в октябре этот объём увеличится, так как средняя цена нефти в сентябре была ниже, чем в августе. Таким образом, у рубля появляются реальные факторы поддержки, которые способны сломать спекулятивную атаку. Во всяком случае, после заявления ЦБ РФ динамика «россиянина» заметно улучшилась.

Европа в тревожном ожидании новостей

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Самым слабым сектором оказался банковский, который накануне показал самый сильный рост, а вот сектор коммунальных услуг демонстрировал самый сильный рост. На повестке дня переговоры по соглашению с Великобританией, а также грядущие первые теледебаты в США. После проведения переговоров в понедельник представители Евросоюза и Великобритании сообщили, что разногласия всё ещё остаются, но ожидания у них позитивные. Американские дебаты могут улучшить положение Дональда Трампа, который пока проигрывает кандидату от демократической партии. Многие на рынке рассматривают Трампа в качестве дружественной фигуры для бизнеса и инвестиций. Обратим внимание на статистику. Индекс потребительского и делового доверия в еврозоне вырос в сентябре до 91,1 п. с августовских 87,7 п. Индекс делового климата улучшился до —1,19 п. с —1,33 п. в августе.

Статистика по запасам нефти в США определит ближайшую динамику актива

Нефть оставалась в минусе на опасениях падения спроса из-за возвращения карантинных мер. Число летальных случаев от COVID-19 в мире переступило рубеж в 1 млн. Многие страны возвращают меры социального дистанцирования. В Москве власти попросили бизнес перевести часть сотрудников на дистанционную работу, хотя речи о полном карантине пока не идёт. Также на настроение нефтяных трейдеров влияют ожидания роста запасов в США. Опрос Reuters показал, что на рынке предполагают увеличение коммерческих запасов в США на 1,4 млн бар. Впрочем, также ожидается падение запасов бензина на 1,6 млн бар. и дистиллятов на 0,8 млн бар.

Американский рынок ждёт телевизионные дебаты и новости с переговоров по пакету экономической помощи

Отрицательное сальдо баланса торговли товарами США выросло на 3,5% в августе до $82,9 млрд. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,1% в Dow Jones до 0,3% в NASDAQ. Впереди первые телевизионные дебаты кандидатов на пост президента США. От участников ждут оглашения возможных инициатив по дальнейшему восстановлению экономики из коронавирусного кризиса. Возможно, что Дональд Трамп поддержит пакет мер, которые предложили демократы, в объёме $2,2 трлн, что поможет рынкам найти повод для позитивной динамики. Также на утро вторника запланированы переговоры лидера демократов и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и министра финансов США Стивена Мнучина. Впереди статистика по ценам на жилую недвижимость, а также индекс потребительского доверия от Conference Board. Также на торги могут повлиять выступления ряда представителей ФРС. Российский рынок на этом фоне будет реагировать на изменение аппетитов к риску и динамику рубля, который имеет шанс показать укрепление впервые после длительного периода слабости.



