Российский рынок акций снижается на умеренно негативном внешнем фоне, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.53 мск снижался на 0,54%, до 2911,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1164,57 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускался на 30 копеек — до 78,78 рубля, курс евро — на 5 копеек — до 92,21 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,4% — до 42,7 доллара за баррель.

Европейские площадки теряют 0,07-0,65%, фьючерсы на ведущие биржевые индексы США снижаются на 0,09-0,34%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ДВМП, головного актива группы Fesco, во вторник в лидерах роста: к текущему моменту бумаги поднимаются на 4,94% и уже подскакивали на 7,5% — до 9,36 рубля. Рост малоликвидных акций происходит на небольших объемах – порядка 28,8 миллиона рублей.

По-видимому, это движение связано с предстоящим на следующий день избранием нового состава совета директоров ДВМП, полагает Виталий Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал". "С технической точки зрения мы наблюдаем в указанных акциях возобновление недавних покупок, наметившихся с середины сентября", — говорит он.

"Необходимо учитывать тот факт, что сегодняшнее повышение стоимости акций ДВМП состоялось на достаточно скромном торговом объеме менее 30 миллионов рублей. Иными словами, мы с большой долей вероятности наблюдаем в этих бумагах спекулятивную активность. Возможная попытка выкупа на рынке более или менее крупного пакета акций со стороны крупнейших акционеров сопровождалась бы большими торговыми оборотами", — обращает внимание аналитик.

Вероятно, мелкие инвесторы и спекулянты рассчитывают на то, что менеджмент ДВМП сумеет добиться от возврата выданных компанией кредитов в размере порядка 1,046 миллиарда долларов, добавляет он.

Также в лидерах роста – акции "М.Видео" (3,87%), "Северстали" (1,69%), префы "Сургутнефтегаза" (1,53%), депозитарные расписки "Ленты" (1,24%), депозитарные расписки HeadHunter Group (1,23%), акции "Распадской" (1,13%) и акции ПИКа (1,01%).

"Акции "М.Видео" продолжали уверенное повышение последних дней, не прощаясь с ролью защитных бумаг. Помешать дальнейшему их росту может, пожалуй, лишь краткосрочная перекупленность и фиксация прибыли", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Среди лидеров снижения – акции Института стволовых клеток человека (-3,52%), Petropavlovsk (-2,41%), депозитарные расписки Mail.Ru (-2,34%), акции "Лукойла" (-1,92%), АФК "Система" (-1,89%), а также обыкновенные акции "Россетей" (-1,86%), акции "Магнита" (-1,8%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (-1,77%), депозитарные расписки X5 (-1,57%) и акции "Аэрофлота" (-1,56%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались подрасти, но все же оставались под давлением как со стороны валютного рынка, так и сдержанных настроений за рубежом. Американским инвесторам может быть сложно продолжать покупки вблизи важных краткосрочных сопротивлений, в связи с чем во второй половине дня сохраняются риски развития снижения как в США, так и в России", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".

До конца дня индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2910-2950 пунктов, считает Александр Осин из "Фридом Финанс".