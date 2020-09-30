После роста в понедельник вторник европейские индексы закрыли снижением. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,5 %, британский индекс FTSE 100 потерял 0,51%, немецкий DAX снизился на 0,35%, а французский CAC просел на 0,23%.Индекс акций банков снизился после роста в прошлую сессию на 5,6%. Другие чувствительные к экономическому циклу сектора, такие как страхование, энергетика, снизились более чем на 1,5%.

Во вторник газета «Таймс» в преддверии возобновляющегося двустороннего диалога сообщила, что Представители Евросоюза на переговорах с Великобританией об условиях выхода страны из ЕС готовы работать над проектом «сводного юридического текста» торгового соглашения. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье проявил готовность начать работу над проектом такого документа уже на этой неделе, проинформировал издание источник в Евросоюзе.

После уверенного роста в понедельник, во вторник американские индексы предпочли «поберечь силы» в преддверии первых дебатов между кандидатами в президенты в среду. По итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 0,29% до 11085,2 пункта, Dow потерял 0,48% до 27452,7, S&P500 также просел на 0,48% и составил 3335,5.

Знаковых событий во вторник не было, и участники рынка предпочли поостеречься перед средой. Ростом на 5,8% в ходе основной торговой сессии отличился Fitbit. Акции компании выросли в цене после того, как стало известно, что Google может получить одобрение антимонопольной комиссии ЕС на покупку производителя фитнес-трекеров за $2,1 млрд, если пойдёт на ряд уступок. Они направлены на то, чтобы заверить комиссию в отсутствии у компании желания монополизировать рынок.

Уже в ходе вечерней сессии свои финансовые результаты за квартал опубликовал Micron. Компания отчиталась о прибыли на акцию в $1,08, что оказалось выше прогнозов аналитиков в $0,98. Выручка также превзошла ожидания аналитиков: компания отчиталась о $6,06 млрд против консенсус-прогноза в $5,89 млрд.

Среда будет насыщенным днем на макроэкономическую статистику. Великобритания и США опубликуют данные по динамике ВВП за второй квартал. В США индекс деловой активности ФРБ Чикаго сентябрь.

Главным событием дня станет для многих первые в преддверии президентских выборов дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

В целом новостных поводов на ближайшие несколько недель будет достаточно: это и политические дебаты в США, и скорый старт отчетности за третий квартал и предстоящие выборы президента. Однако большинство участников рынка склонны полагать, что насыщенный новостной фон может способствовать продолжению роста индексов.



