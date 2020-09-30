Во вторник высоколиквидные бумаги торговались разнонаправлено. Текущий курс доллара США (несмотря на приостановку укрепления к рублю во вторник) играет роль фактора поддержки капитализации экспортеров. Так, обыкновенные акции Северстали (CHMF) подорожали на 2.5%, привилегированные акции Сургутнефтегаза (SNSGP) – на 2.1%, обыкновенные акции НЛМК (NLMK) – на 1.8%, Полюса (PLZL) – на 1.4%. Тем временем Лукойл (LKOH) подешевел на 2.6% — компания может лишиться льгот по НДПИ, действующих в отношении отдельных месторождений, в случае принятия изменений в налоговой системе (соответствующий зхаконопреокт прошел второе чтение в Госдуме). Татнефть (TATN) подешевела на 2.1%, Аэрофлот (AFLT) – на 1.8%, Новатэк (NVTK) – на 1.7%, Газпром нефть (SIBN) – на 1.6%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДВМП (FESH) подрожали на 6.2%, Электроцинка (ELTZ) – на 4.4%, РусАква (AQUA) – на 3.4%.

Фондовые индексы США понизились на 0.3% — 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Сегодня в начале торгов не исключена возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС. Первый раунд дебатов между кандидатами в президенты США вызвал скорее негативную реакцию инвесторов – Д. Трамп подтвердил намерение оспаривать результаты голосования в случае победы Дж. Байдена. Между тем значения индексов деловой активности (PMI) в КНР оказались выше прогнозов, что поначалу вызвало некоторое оживление на азиатских фондовых площадках. На валютном рынке в течение дня возможны новые попытки закрепления выше уровня 79.0 по паре доллар-рубль – «спрос на риск» может быть ограниченным под давлением внешних факторов неопределенности.