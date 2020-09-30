Вчера российский рынок акций потерял около 0,6% по Индексу Мосбиржи. С открытием европейских торгов начали падать западные площадки, потянув за собой вниз нефть и отечественные акции.

Но больше всего настораживает снижение на 1,4% акций Сбербанка. Сегодня они предпоследний день будут торговаться с дивидендами, но даже фактор кануна закрытия реестра не вызвал подъема акций. Неужели 8-процентная дивидендная доходность никому не нужна?

Такую ситуация можно объяснить лишь тем, что нерезиденты, которых в торгуемых бумагах банка большинство, не верят в российский рынок акций, в возможность его дальнейшего роста.

Сегодня внешний фон продолжает ухудшаться. Возможно, это связано с тем, что американские игроки негативно отреагировали на дебаты Байдена и Трампа. Так что с утра американские фьючерсы примерно в процентном минусе. Свыше процента теряет нефть, приблизившись к отметке 41 доллар за баррель. Так что открытие нас ждет негативное. Впрочем, американский рынок залег в волатильный боковик, и мы неоднократно видели как в течение дня заокеанские индикаторы меняют вектор движения, иногда несколько раз.

Но основная интрига продолжает оставаться в рубле. Вчера пара доллар-рубль лишь 25 копеек не дошла до «круглой» отметки 80, которую можно назвать ближайшей целью девальвации. Оттуда начался мощный отскок, прерванный почти одновременным появлением двух негативных новостей.

Армения заявила, что ее Су-25 был сбит турецким F-16, что Азербайджан и Турция опровергли. Глава МИД Германии на генассамблее ООН жестко предупредил, что ЕС оставляет за собой право ввести санкции в отношении России за отравление Алексея Навального.

На этом мощное и стремительное укрепление рубля завершилось, и российская валюта вернулась в область утреннего открытия. Таким образом, на дневном графике пары доллар-рубль образовалась фигура «крест» с длинными хвостами. Это свидетельствует о высокой вероятности разворота краткосрочного восходящего тренда. Вот только для реализации данного сценария хорошо бы получить поддержку извне, но ее с утра нет. Впрочем, мы неоднократно видели, что рубль игнорирует внешний фон и живет своей жизнью.

Частично рубль поддержит намерение ЦБ начать продавать с завтрашнего дня дополнительную валюту в эквиваленте 2,9 млрд руб в день, оставшуюся от продажи контрольного пакета акций Сбербанка правительству РФ.

Технической целью отката пары доллар-рубль является район 77,8.

Нефть падает на опасениях разрастания эпидемии коронавируса, что может привести к сокращению потребления топлива. Некоторые европейские страны уже задумываются о введении карантинных мер. Но пока рисков пробоя отметки 40 долларов за баррель мы не видим. Он может появиться в случае публикации негативной статистики по запасам нефти в Штатах. Позитивные же данные будут слабо отыграны нефтяными трейдерами.