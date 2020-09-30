Рубль может попытаться отыграть часть потерь
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором внешнего давления может стать ситуация на рынке энергоносителей, где продолжается вчерашняя волна снижения, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет чуть менее 1%. При этом большинство ведущих валют развивающихся стран консолидируются у уровней вчерашнего закрытия, что не даст дополнительных стимулов рублю к направленному движению.
Несмотря на это, мы ожидаем нейтрального открытия торгов в рубле и продолжения консолидации пары доллар/рубль в районе 79 рублей в начале дня.
Пока нет существенных оснований для ухода американской валюты выше отметки 80 рублей, что будет сдерживать покупки и способствовать фиксации прибыли по длинным позициям в долларе.
В результате, в ходе сессии, даже при сохранении негативного внешнего фона, рубль может даже попытаться отыграть часть потерь, понесенных в последние недели. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 75-80 рублей.
Напомним, что по итогам вторника доллар практически не изменился к рублю, удержав позиции выше 79 рублей, евро прибавил 0,6%, закончив торги выше 92,8 рубля.
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