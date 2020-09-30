Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором внешнего давления может стать ситуация на рынке энергоносителей, где продолжается вчерашняя волна снижения, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет чуть менее 1%. При этом большинство ведущих валют развивающихся стран консолидируются у уровней вчерашнего закрытия, что не даст дополнительных стимулов рублю к направленному движению.

Несмотря на это, мы ожидаем нейтрального открытия торгов в рубле и продолжения консолидации пары доллар/рубль в районе 79 рублей в начале дня.

Пока нет существенных оснований для ухода американской валюты выше отметки 80 рублей, что будет сдерживать покупки и способствовать фиксации прибыли по длинным позициям в долларе.

В результате, в ходе сессии, даже при сохранении негативного внешнего фона, рубль может даже попытаться отыграть часть потерь, понесенных в последние недели. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 75-80 рублей.

Напомним, что по итогам вторника доллар практически не изменился к рублю, удержав позиции выше 79 рублей, евро прибавил 0,6%, закончив торги выше 92,8 рубля.



