Торговая динамка была разнонаправленная. Динамика обусловлена внешним фоном. Лидерами роста стали бумаги Северстали (+2,54%). Лидерами падения стали акции Лукойла (-2,56%). Пара USD/RUB торговалась выше отметки 79, а EUR/RUB едва не обновил исторический максимум, подскочив выше отметки 93 впервые с начала 2016 года.

Курс рубля снова в центре внимания. Российская валюта продолжала слабеть к доллару и евро. Однако, отметка 80 оказалась сильным сопротивлением. В отсутствие фундаментальных причин для сильного ослабления рубля спекулятивный ажиотаж утих даже несмотря на падение цены на нефть к вечеру. Рубль движется в тренде валют стран ЕМ, ослабление не обусловлено геополитикой.

Переломным моментом стала новость о объемах операций ЦБ по продаже валюты. Хотя операции банка России на открытом рынке не оказывают преобладающего влияния на курсообразование (объемы операций, как правило, менее 10% от среднедневных), заявление сыграло важную роль.

Игроки получили сигнал, что регулятор внимательно наблюдает за рынком и готов, при необходимости, действовать решительно. Мы ожидаем снижение пары USD/RUB в диапазон 75-77 к концу недели или на следующей. Сегодня конец квартала, объем свободной ликвидности участников может временно увеличиться, и давление на рубль ослабнет.

Минфин проведет аукцион ОФЗ. Упор будет сделан на новый выпуск 6 летних бумаг с привязкой к инфляции, и будет предложен остаток выпуска 26232. Конъюнктура рынка выглядит не лучшим образом, но при дисконте 0,25 п.п. спрос может быть высоким. Инвесторы будут отыгрывать ожидания отскока рубля, падение которого подкосило и котировки ОФЗ.

Ожидаем смешанную динамику. Ожидания в паре USD/RUB: 77,50-78,75, по индексу Мосбиржи: 2900-2950 п.



