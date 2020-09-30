Индекс Мосбиржи откроется с существенным спадом
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением в пределах 0.3-0.7%, в диапазоне 2890-2900 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2880, 2870 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2910, 2920 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может найти временную поддержку около своего вчерашнего минимума, в районе 2890 п.
Во второй половине дня косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация значимых статистических показателей в США. В 15.30 МСК выйдет окончательная оценка ВВП за 2 квартал. А в 17.30 будут обнародованы еженедельные данные от Минэнерго по изменению запасов нефти и нефтепродуктов.
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