Что давит на рынок ОФЗ?
Доходность 10-летних ОФЗ во вторник снизилась на 3 б.п., до 6,28% годовых. Восстановление цен ОФЗ мы связываем с ожиданиями стабилизации курса рубля в связи с увеличением продаж валюты ЦБР и Минфином в октябре. Внешний фон для рынка ОФЗ остается неоднозначным. Снижение цен на нефть и риски снижения деловой активности из-за пандемии оказывают давление на рынок. При этом ожидания новых бюджетных стимулов в США поддержали спрос на евробнды развивающихся стран. Также отметим позитивную статистику по росту индекса потребительской уверенности в США. На этом фоне вчера доходность 10-летних еврооблигаций Индонезии, ЮАР, Мексики снизилась на 1-6 б.п. 10-летние евробонды Бразилии, Колумбии, Турции выросли с доходности на 4-6 б.п.
Сегодня с утра вышли хорошие данные по деловой активности в Китае. Сентябрьский композитный PMI вырос до 55.1 пунктов по сравнению с 54.5 в августе. Однако резкий рост заболеваемости COVID-19 в европейских странах и продолжающееся снижение нефтяных цен будут ограничивать оптимизм инвесторов. На текущей неделе для 10-летних ОФЗ видим актуальным диапазон доходности 6,30 – 6,40% годовых.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200930/832091103.html