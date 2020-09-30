Доходность 10-летних ОФЗ во вторник снизилась на 3 б.п., до 6,28% годовых. Восстановление цен ОФЗ мы связываем с ожиданиями стабилизации курса рубля в связи с увеличением продаж валюты ЦБР и Минфином в октябре. Внешний фон для рынка ОФЗ остается неоднозначным. Снижение цен на нефть и риски снижения деловой активности из-за пандемии оказывают давление на рынок. При этом ожидания новых бюджетных стимулов в США поддержали спрос на евробнды развивающихся стран. Также отметим позитивную статистику по росту индекса потребительской уверенности в США. На этом фоне вчера доходность 10-летних еврооблигаций Индонезии, ЮАР, Мексики снизилась на 1-6 б.п. 10-летние евробонды Бразилии, Колумбии, Турции выросли с доходности на 4-6 б.п.

Сегодня с утра вышли хорошие данные по деловой активности в Китае. Сентябрьский композитный PMI вырос до 55.1 пунктов по сравнению с 54.5 в августе. Однако резкий рост заболеваемости COVID-19 в европейских странах и продолжающееся снижение нефтяных цен будут ограничивать оптимизм инвесторов. На текущей неделе для 10-летних ОФЗ видим актуальным диапазон доходности 6,30 – 6,40% годовых.