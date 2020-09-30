Российский рынок акций во вторник в течение сессии показывал смешанную динамику. Хуже рынка выглядели голубые фишки, а менее ликвидные акции компаний средней и малой капитализации были устойчивей к внешним негативным факторам.

На фоне слабости рубля лучше остальных торговался сектор металлургии и добычи. В лидерах оказались Северсталь (+2,5%), НЛМК (+1,8%), Полюс (+1,4%). Опережающая динамика сектора может сохраниться.

Долларовый индекс РТС в свою очередь переписал минимальные значения с середины мая. В моменте котировки опускались до уровня 1140 п. В сравнении с динамикой других развивающихся площадок (MSCI EM) наш РТС выглядит слабо.

Четверть всего торгового оборота во вторник пришлась на обыкновенные акции Сбербанка, просевшие на 1,4%. Фактор приближения дивидендной отсечки пока не помогает. В пятницу бумаги откроются с гэпом вниз. При стабильном внешнем фоне на восстановление предположительно может потребоваться 1–2 месяца.

Тем временем соотношение стоимости обыкновенных и привилегированных бумаг Сбербанка опустилось к минимальному значению за всю историю: 1,025. Это самый низкий уровень среди всех других ликвидных компаний, по бумагам которых обычно платится одинаковый размер дивидендов. В частности, соотношение обыкновенных и привилегированных в акциях Татнефти составляет 1,042, в Ростелекоме — 1,11, в Башнефти — 1,33. Столь низкий дисконт привилегированных акций Сбербанка не выглядит фундаментально оправданным и в среднесрочной перспективе ожидается его рост выше 1,05–1,06. Ликвидность обыкновенных бумаг выше. Кроме того, они предполагают большее количество прав для голосования на общих собраниях.

Повышенный спрос сохраняется в привилегированных акциях Сургутнефтегаза (+2,1%). Текущий курс доллара предполагает дивидендную доходность близкой к 20%, что способствует притоку инвесторов. Сохраняется пространство для роста бумаг выше 41 руб.

Среди важных корпоративных событий сегодня ожидается День стратегии в Интер РАО. Общий взгляд по акциям компании остается положительным. Ближайшим ориентиром наверху выступает отметка в 6 руб.

Фактором давления на российский рынок акций выступает возобновление распродаж на рынке нефти. Фьючерсы Brent во вторник опустились на 3%. Риски повторного провала котировок ниже $40 растут, что локально может помешать восстановлению российских нефтяных фишек после падения последних недель.

В США тем временем прошли первые предвыборные дебаты между Трампом и Байденом. Рынки отреагировали умеренно негативно. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра находятся в небольшом минусе.

В целом по индексу МосБиржи общая ситуация пока по-прежнему не меняется. Он остается в широком боковом коридоре, нижняя граница которого расположена около 2825–2850 п. Сигналом о смене тенденции в сторону роста будет возврат выше области 2975–3000 п. Пока же обозначенные границы не пройдены, сохраняется нейтральный картина.

Пара USD/RUB накануне практически достигла круглой отметки 80 и откатилась вниз. На горизонте до конца года при спокойном фоне умеренно позитивные ожидания по динамике рубля. Одним из ключевых факторов ослабления в последние недели была геополитика, но эти моменты во многом уже заложены в котировки. ЦБ РФ накануне обозначил, что с октября и до конца года начнет в ежедневном формате дополнительно продавать валюту на сумму 2,9 млрд руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,5%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в минусе на 1,1% и находятся около уровня $41,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.



