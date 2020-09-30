"Совкомфлот": редкая возможность инвестировать в транспортный сектор
Книга заявок в рамках размещения акций Совкомфлота на Московской бирже вчера покрыта. В книге заявок преобладает спрос со стороны локальных инвесторов. Торги акциями компании на Московской бирже должны начаться 7 октября. Ранее на этой неделе было объявлено о диапазоне цены размещения 105–117 руб./акция, что предполагает оценку Совкомфлота до допэмиссии на уровне 207–230 млрд руб. Соответственно, заявленный объем размещения в 42 млрд руб. будет эквивалентен 15,5–17% увеличенного уставного капитала компании.
Финансовые показатели находятся на высоком уровне. Совкомфлот является ведущим игроком рынка морской перевозки энергоносителей. У компании в настоящий момент 146 судов с суммарным дедвейтом 12,6 млн т. Выручка за 1 п/г 2020 г. увеличилась на 19,8% до 951,3 млн долл., EBITDA – на 54,7% до 578,6 млн долл.
Общий объем законтрактованной выручки будущих периодов составляет около 20 млрд долл.
Чистый долг на 30 июня 2020 г. равнялся 2,8 млрд долл., что предполагает соотношение Чистый долг/Скорректированная EBITDA за предыдущие 12 мес. на уровне 2,7. Компания также сообщила о намерении направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО и о том, что ожидаемый размер дивидендов за 2020 г. может составить 225 млн долл. В настоящий момент единственным акционером Совкомфлота является государство. О начале размещения было объявлено в середине сентября.
Размещение акций Совкомфлота дает портфельным инвесторам возможность вложиться в один из немногих активов в транспортной отрасли. Данные о подписке книги подтверждают высокий интерес рынка к размещению, что отражает сильные финансовые показатели компании и ее уникальные рыночные позиции.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200930/832091646.html