Книга заявок в рамках размещения акций Совкомфлота на Московской бирже вчера покрыта. В книге заявок преобладает спрос со стороны локальных инвесторов. Торги акциями компании на Московской бирже должны начаться 7 октября. Ранее на этой неделе было объявлено о диапазоне цены размещения 105–117 руб./акция, что предполагает оценку Совкомфлота до допэмиссии на уровне 207–230 млрд руб. Соответственно, заявленный объем размещения в 42 млрд руб. будет эквивалентен 15,5–17% увеличенного уставного капитала компании.

Финансовые показатели находятся на высоком уровне. Совкомфлот является ведущим игроком рынка морской перевозки энергоносителей. У компании в настоящий момент 146 судов с суммарным дедвейтом 12,6 млн т. Выручка за 1 п/г 2020 г. увеличилась на 19,8% до 951,3 млн долл., EBITDA – на 54,7% до 578,6 млн долл.

Общий объем законтрактованной выручки будущих периодов составляет около 20 млрд долл.

Чистый долг на 30 июня 2020 г. равнялся 2,8 млрд долл., что предполагает соотношение Чистый долг/Скорректированная EBITDA за предыдущие 12 мес. на уровне 2,7. Компания также сообщила о намерении направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО и о том, что ожидаемый размер дивидендов за 2020 г. может составить 225 млн долл. В настоящий момент единственным акционером Совкомфлота является государство. О начале размещения было объявлено в середине сентября.

Размещение акций Совкомфлота дает портфельным инвесторам возможность вложиться в один из немногих активов в транспортной отрасли. Данные о подписке книги подтверждают высокий интерес рынка к размещению, что отражает сильные финансовые показатели компании и ее уникальные рыночные позиции.