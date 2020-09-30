На открытии вчерашних торгов доходности ОФЗ повысились на 1–3 бп на фоне очередного ослабления рубля. После того как в середине дня рубль частично восстановился (USDRUB опустился ниже 79), благодаря притоку иностранных инвестиций в среднесрочные бумаги рынок отыграл понесенные потери, опустившись в доходности на 1–3 бп относительно уровней закрытия понедельника. Остальную часть дня доходности ОФЗ существенно не менялись, несмотря на повышенную волатильность на валютном рынке.

Лучший результат по итогам сессии показал 5-летний ОФЗ-26229 (YTM 5,51%), доходность которого снизилась на 4 бп. В свою очередь 19-летний ОФЗ-26230 закрылся на отметке 6,56%, а доходность 10-летнего ОФЗ-26228 составила 6,29%. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже достиг 23,1 млрд руб., в 1,2 раза превысив среднедневной показатель за последний месяц.

Однако львиная доля оборота (41%) пришлась всего на один выпуск – 11-летний ОФЗ-26218. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единое направление отсутствовало. Наиболее слабый результат продемонстрировали 10-летние облигации Мексики, поднявшиеся в доходности на 10 бп. Облигации Венгрии и Индонезии выросли в доходности на 2–3 бп, в то время как доходность 10-летних облигаций ЮАР снизилась на 4 бп.

На сегодняшнем регулярном аукционе Минфин предложит инвесторам новый флоутер ОФЗ-29016 с погашением в декабре 2026 г. на сумму 450 млрд руб. (это максимальный объем данного выпуска в обращении), а также ОФЗ-26232 с фиксированным купоном в объеме доступного для размещения остатка (19,9 млрд руб.). На аукционе по размещению флоутера, нас особенно будет интересовать состояние спроса, поскольку на прошлой неделе на дебютном аукционе 8-летнего выпуска ОФЗ-29015 интерес со стороны локальных инвесторов уменьшился – заявок поступило на 142 млрд руб. против 228 млрд руб. в среднем на аукционах флоутеров, проводившихся в августе–сентябре.

На вторичном рынке флоутер ОФЗ-29014 с погашением в марте 2026 г., ближайший по дате погашения к ОФЗ-29016, за последнюю неделю скорректировался по цене вниз на 1 пп, до отметки в 97,6 пп, соответствующей Z-спреду в +50 бп к ставке RUONIA. Что касается ОФЗ-ПД 26232, его, как мы полагаем, Минфин разместит в полном объеме, если только вновь не усилится волатильность на валютном рынке. Отметим, что среди ближайших по дюрации бумаг данный выпуск выглядит одним из самых дешевых, торгуясь, по нашим оценкам, с премией по доходности в 5 бп относительно кривой. Последний раз ОФЗ-26232 предлагался к размещению на аукционе 16 сентября, когда при спросе в 47,7 млрд руб. было продано облигаций на сумму 25,6 млрд руб. Также напомним, что сегодня Минфин выплачивает купоны по ОФЗ на общую сумму 13,1 млрд руб.