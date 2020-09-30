Во вторник мировые индексы показывали слабо отрицательную динамику. Индекс S&P снизился на 50 б.п., NASDAQ потерял 30 б.п., как и EURO STOXX. Существенное снижение продемонстрировали котировки европейских банков, скорректировавшись после роста в понедельник. Основным событием, к которому было приковано внимание инвесторов, стали дебаты двух главных претендентов на президентское кресло в США, которые прошли сегодня ночью.

Кандидаты затронули такие темы, как экономика и налоги, взаимоотношения с Китаем, борьба с коронавирусом и другие. В целом атмосфера дебатов была достаточно напряженной, а стиль общения кандидатов – агрессивным. Это провоцировало недостаток конструктивности в споре между политиками. Следующие дебаты состоятся 15 и 22 октября.

Boeing становится ближе к сертификации 737Max после сообщений о том, что на этой неделе в тестовых полетах самолета будет участвовать сам глава американского регулятора Стив Диксон. Мы считаем это умеренно позитивной новостью. После продолжительной истории постоянных переносов дедлайна для одобрения, сложно поверить, что самолёт, наконец, будет сертифицирован в самом ближайшем будущем. Также сообщается об ожидаемом одобрении европейским регулятором в ноябре сразу после своих американских коллег. На наш взгляд, сертификация 737Max уже в цене акций. Поэтому позитивный эффект от события скорее в снижении риска отсутствия сертификации, при котором Boeing пришлось бы потратить время и финансовые средства на разработку нового самолета с нуля. Одно списание уже произведённых 737Max и ждущих разрешения на поставку составило бы порядка $13-14 млрд.

Fitch подтвердил рейтинг Xerox (BB/Ba1/--) на уровне BB с негативным прогнозом и отозвал рейтинги по коммерческим причинам. Основными потенциальными угрозами для рейтинга Fitch называет уровень дивидендов, небольшое восстановление после карантина и возможные сделки M&A. Мы оцениваем это нейтрально, так как, вероятно, рейтинг был отозван в рамках оптимизации расходов Xerox. Ожидаем, что многолетнее падение выручки будет частично компенсировано запланированным сокращением издержек на $450 млн в 2020 году и при необходимости в будущем, а потенциальное M&A с HP может быть позитивно в долгосрочном периоде, так как бизнес по продаже ПК и ноутбуков более устойчив, чем печатный.

Компания Simon Property объявила квартальные дивиденды, которые, как и дивиденды за прошлый квартал составят $1,3 на акцию. Дивиденды будут выплачены 23 октября инвесторам, которые попадут в дивидендную отсечку 9 октября 2020. Текущая дивидендная доходность составляет 7,9%. По нашим оценкам, новость нейтральна для акций компании. Мы считаем текущую дивидендную доходность устойчивой и решение менеджмента не повышать дивиденды в текущих условиях правильным, так как сохраняется неопределенность относительно повторного введения карантинных мер.