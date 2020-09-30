ЦБ РФ подтвердил свое намерение осуществить в 4К20 продажу валюты на рынке: сумма в $2,5 млрд – это чистая разница двух операций – обязательств ЦБ по покупке примерно $19,5 млрд в рамках бюджетного правила — сумма, которая должна была быть выкуплена с 2018 г., и обязательств ЦБ по продаже $22 млрд в рамках так называемой сделки со Сбербанком. Продажи валюты будут осуществляться на равномерной и ежедневной основе и составят около $40 млн в день.

Мы считаем, что решение ЦБ осуществить взаимозачет, к сожалению, очень несвоевременно: если бы регулятор сохранил опцию продажи 22 млрд руб. в рамках сделки со Сбербанком, это обеспечило бы большую стабильность российскому валютному рынку в данный момент времени.

Размер чистых продаж, объявленный ЦБ, сильно не повлияет на динамику курса рубля, т.е. проведя взаимозачет ЦБ потерял действенный механизм валютного контроля.

В результате ЦБ должен будет подумать о других опциях стабилизации валютного рынка в случае продолжения повышения премии за геополитический риск: две опции, которые мы можем себе представить, это решение ЦБ начать прямые интервенции (что маловероятно, по крайней мере, в ближайшем будущем) и, возможно, опережающую график Минфина продажу части своих резервов на рынке, что нам представляется гораздо более разумным способом стабилизации ситуации на валютном рынке.

Однако, мы считаем, что пока курс рубля находится в диапазоне 75-80 руб./$, необходимости обсуждать опцию интервенций не потребуется совсем.