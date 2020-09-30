Одной из причин задержки презентации новых iPhone называют то, что компания не успела наладить поставки и производство после пандемии. Также отметим, что Apple (AAPL) делает акцент на новых софтверных решениях, которые были представлены 15 сентября. При всей важности сегмента продажи смартфонов, компания планирует сокращать их долю в общей выручке, делая акцент на монетизации уже проданных устройств.

Apple может представить новую линейку смартфонов 13 октября, а свободно приобрести устройства покупатели смогут примерно через полторы недели, 23 октября. iPhone 12 появится почти на месяц позже, чем обычно.

По пока неподтвержденной информации, компания планирует представить 4 новых телефона: меньшую и большую по размерам версии iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Все четыре телефона будут иметь разный размер и множество функций, распределенных по всей линейке. Ожидается, что все устройства будут поддерживать технологию 5G, а высокопроизводительная модель будет оснащена тем же датчиком расстояния LiDAR, что и новейший iPad Pro.

Foxconn, основной сборщик iPhone, уже увеличил объемы производства на своем заводе в китайском Чжэнчжоу в преддверии ожидаемого старта продаж. Согласно отчету South China Morning Post, фабрика работает 24 часа в сутки, предлагает бонусы рабочим и отменяет праздники, чтобы сосредоточиться на производстве iPhone.

Вероятно, Apple готовит свою цепочку поставок к реализации 75 миллионов iPhone, что соответствует ее заказам на прошлогоднюю линейку iPhone 11. Ожидаем, что спрос на новый iPhone будет таким же высоким, как и в прошлом году, несмотря на экономические последствия пандемии.

Перенос сроков презентации новых iPhone не скажется значительно на продажах. Жизненный цикл товара позволит Apple, как и раньше, вывести новые смартфоны на пик продаж к моменту Черной пятницы и Киберпонедельника. Совершенствование каналов логистики обеспечит наличие необходимого количества гаджетов во всех регионах присутствия.

После снижения стоимости акций ряда высокотехнологичных компаний, котировки Apple консолидируются, поддержкой выступили уровни $104 и $110/акцию. Ближайшей целью для акций станет $125/акцию.