Первые дебаты Трампа и Байдена оптимизма рынкам не добавили. Основные мировые рынки остаются под действием двух факторов: ожидания дополнительных мер поддержки экономики, в первую очередь в США, и роста заболеваний коронавирусом, грозящего негативными экономическими последствиями. Соответственно, сохраняется высокая неопределенность, и рост аппетита к рисковым активам быстро сменяется их продажами.

Если в понедельник инвесторы были настроены оптимистически благодаря новостям о хороших перспективах второго пакета стимулов в США и обещаниям дополнительных мер поддержки от ЕЦБ, то вчера позитив иссяк, а в центре внимания в очередной раз оказалась тема коронавируса, поскольку в ряде стран вводятся новые ограничения.

Ясности со вторым пакетом стимулов вчера не добавилось, хотя министр финансов Стивен Мнучин и спикер нижней палаты Нэнси Пелоси вновь обсуждали возможность согласования пакета, и сегодня контакты возобновятся. К тому же в США вчера прошли первые предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Затрагивался широкий круг вопросов: от медицинской реформы и коронавируса до глобального потепления и расизма.

Дебаты были довольно сумбурными, сопровождались взаимными оскорблениями и оптимизма инвесторам не добавили, поскольку усилили опасения, что ни один из кандидатов не признает победу соперника, а значит, рынки ждет длительный период неопределенности.

Нефтяные котировки вчера резко снизились, цена Brent потеряла 2 долл./барр, хотя API и обещает небольшое сокращение запасов нефти в США за прошедшую неделю. Опасения ухудшения баланса спроса и предложения из-за более медленного восстановления спроса пока преобладают, и сегодня нефть продолжает дешеветь. Основные фондовые рынки вчера отступили, а доходности UST снизились на 2–3 бп.

Китайские индексы PMI, опубликованные сегодня, оказались сильными. Официальные индексы обрабатывающего сектора и сервисных отраслей в сентябре выросли и превзошли ожидания, а индекс Caixin PMI остался практически на уровне августа, при этом все индексы существенно превышают граничный уровень в 50 пунктов.

Китайская статистика, однако, пока рынкам не помогла, и, судя по резкому падению фьючерсов на основные мировые фондовые индексы сегодня утром, можно ожидать роста спроса на защитные инструменты.