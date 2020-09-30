Компания «Автотор», крупнейший производитель автомобилей в России иностранных марок Kia, HYUNDAI, Genesis и BMW, с долей на российском рынке около 12%, ожидает снижение продаж автомобилей на 40% по итогам года.

Компания отмечает, что падение продаж во втором полугодии будет более сильным – до 50%, в первом полугодии оно составило 20-25%. Компания входит в список системообразующих предприятий, однако не ожидает сильной поддержки со стороны государства, поскольку только предприятия с экспортным потенциалом и локализованными в России производственными цепочками смогут получить помощь.

Максимальное падение продаж наблюдалось в апреле. Тогда с введением карантинных мер было продано только 55 тыс. шт., а падение составляло 64% г/г. В июне и в июле начал действовать эффект «отложенного» спроса, а также меры по поддержке автопрома. И уже в июле количество проданных авто выросло на 8%. В августе, когда действие эффекта было окончено, продажи вновь снизились на 1% г/г.

Несмотря на спад в производстве и продажах легковых автомобилей, мы не ждем столь существенной просадки продаж в 4 квартале, при условии, что не будут введены новые меры на ограничения передвижения. Наш прогноз предполагает снижение продаж л/а и LCV по итогам 2020 года на 24% г/г — 1 382 тыс. шт. автомобилей.