Начинается предвыборный месяц в США. Прошли первые дебаты Трампа и Байдена. Реакция на рынке негативная.

Думаю, прежде всего, из-за того, что создается ощущение сумбурности, неопределенности, как написали сегодня многие западные газеты: ощущение политического трэша.

Битвы жабы с гадюкой инвесторов совсем не вдохновляют. Экономике нужен новый пакет помощи, а демократы с республиканцами никак не могут договориться.

Сегодня рабочие американской авиаотрасли заявили, что ситуация критическая им необходимо еще 25 млрд долларов для того, чтобы протянуть следующие полгода.

Демократы обещают на этой неделе принять новый пакет стимулов в 2.4 трлн долл. Без этой помощи есть риск возникновения системного кризиса. Скорее всего, и Трамп, и демократы это понимают. Поэтому должны договориться. К выборам американский фондовый рынок нужно держать в тонусе, иначе проиграют все.



