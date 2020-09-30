Российская валюта отыгрывает у евро более 1 рубля после многодневной просадки
Курс рубля в последний день квартала корректируется вверх к доллару и евро после многодневного снижения, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.01 мск падает на 69 копеек, до 78,39 рубля, курс евро – на 1,07 рубля, до 91,80 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается при этом более чем на 1%, до 41,1 доллара за баррель.
РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ ОТЫГРАТЬ ПОТЕРИ
Курс рубля открыл торги снижением к доллару и евро на умеренно негативном внешнем фоне, но довольно быстро сменил направление динамики и перешел к росту.
До того отечественная валюта снижалась к доллару четыре торговые сессия подряд, а во вторник закрыла торги у уровня предыдущего закрытия. За этот период рубль потерял 3,8%, а на максимуме американская валюта доходила почти до 80 рублей.
К евро рубль снижался в течения пяти сессий подряд и потерял за этот период 4,1%, причем во вторник евро подскакивал к 93,32 рубля, но не дошёл до пика января 2016 года в 93,7 рубля.
При этом стоимость нефти марки Brent продолжает снижаться на опасениях за спрос на фоне увеличения в мире числа инфицированных коронавирусом. Но нацвалюта сумела сегодня воспрять духом, и в этом ей помог долговой рынок, следует из анализа экспертов.
"Российский долговой рынок сумел переломить нисходящую тенденцию, перейдя к восстановлению. Индекс гособлигаций RGBI активно повышается, обновив недельный максимум. Эта динамика выступает одним из главных факторов коррекционного роста рубля, наблюдаемого сегодня", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".
ПРОГНОЗЫ
"За прошедшие три сессии "доллар-рубль" обновил локальный максимум, однако каждый день прирост цены был всё меньше. Поведение рынка говорит об ослаблении напора покупателей на фоне некоторой перекупленности — для дальнейшего роста нужны новые веские поводы. Поэтому краткосрочно мы ожидаем консолидацию пары в районе 77,50-79,50 в ожидании развития геополитических событий", — отмечает Олег Кочетков из "МТС Банка".
Российская валюта пытается развить более серьезную волну восстановления: ближайшими целями в паре с долларом может стать уровень 78 рублей, в паре с евро — отметка 91,35 рублей, добавляет он.
"Повлиять на динамику глобальных рисковых активов способно большое количество данных по экономике США и ЕС, публикуемых до конца недели. Если основная масса показателей будет хуже прогноза, это может усилить распродажи на мировых площадках", — при этом оговаривается аналитик.
Сентябрь и весь квартал завершаются на пессимистической ноте – рынки вступают в динамичный завершающий квартал года с большим количеством рисков, чем катализаторов роста, в свою очередь отмечает Джон Волш из Альфа-банка.
Он ожидает, что курс рубля и российский рынок акций по-прежнему будут находиться под давлением негативного внешнего фона и неопределенности вокруг ситуации в Нагорном Карабахе.
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