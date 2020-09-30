Торговую сессию 29 сентября американские индексы завершили снижением. Индексы S&P 500 и Dow Jones потеряли по 0,48%, при этом S&P 500 опустился до 3335 пунктов. NASDAQ снизился на 0,29%. Макростатистика продемонстрировала резкий рост потребительской уверенности, но позитивный фактор был проигнорирован инвесторами, которые находились в ожидании предвыборных дебатов. Энергетический сектор выглядел значительно хуже рынка и потерял 2,73% на фоне падения нефтяных котировок.

Производитель растительного мяса Beyond Meat (BYND: +9,5%) в 3 раза расширил присутствие продукта Beyond Burger в сети Walmart – до 2400 гипермаркетов.

Производитель специй и других пищевых продуктов McCormick & Company (MKC: —2,71%) продемонстрировал противоречивые результаты за 3 квартал.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Инвесторы оценивают дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, которые прошли очень эмоционально. По последним опросам Байден немного увеличивает отрыв от Трампа, но участники рынка пока не торопятся с выводами. Напомним, что Хилари Клинтон трижды побеждала Трампа в дебатах, но в итоге не смогла стать президентом. Считаем, что фокус инвесторов может быстро сместиться на другие важные факторы.

Настроения на рынке будут зависеть от того, смогут ли демократы и республиканцы договориться о пакете стимулирующих мер на этой неделе, так как уже с понедельника конгрессмены отправятся на каникулы до президентских выборов. Голосование о фискальных стимулах объемом $2,2 трлн состоится в ближайшее время. Шансы на принятие законопроекта невелики, но все же присутствуют. Без него рынок снова захлестнет волна неопределенности вкупе со страхом о новой волне коронавируса.

Азиатские фондовые индексы закрылись без единой динамики. Японский Nikkei упал на 1,5%, китайский CSI300 снизился на 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,79%. Европейские индексы умеренно снижаются. EuroStoxx 50 теряет 0,5%.

Аппетит к риску неуверенный. Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис колеблется около 0,65%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $41. Золото снижается до $1883.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3280-3360 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в сентябре. Прогнозируется ускорение темпов найма до 650 тыс. за месяц по сравнению с предыдущим значением показателя 428 тыс. Публикация поможет сформировать ожидания об официальном отчете о занятости, релиз которого состоится в пятницу.

Индекс настроений от Freedom Finance повышается до 19 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации. Быкам пока не хватает сил, чтобы преодолеть 50-дневную скользящую среднюю. В краткосрочной перспективе возможен отскок от уровня 3355, а затем повторная попытка преодолеть его. Индикатор RSI в нейтральной зоне, что указывает на баланс между силами «быков» и «медведей». В среднесрочной перспективе боковое движение продолжится, пока S&P500 находится в диапазоне 3210-3430 пунктов.