Последние данные о динамике потребительских цен в Германии указывают на умеренную дефляцию (-0,4% г/г), которая, вероятно, найдет отражение и в публикуемой завтра статистике по еврозоне в целом. Интересно, что рассчитываемый ЕЦБ показатель избыточной ликвидности достиг 3 трлн евро, практически вдвое увеличившись по сравнению с уровнями марта–апреля. Несмотря на такой рост ликвидности, индекс банковского сектора Stoxx600 Banks на прошлой неделе опустился до рекордно низкой отметки. В условиях дефляции акции банков, как правило, оказываются в самом хвосте рынка. Тем временем агентство S&P Global Ratings предупредило об угрозе нового долгового и банковского кризиса в еврозоне, связанного с возникновением замкнутого круга, когда банки оказываются держателями крупных портфелей суверенного долга собственных стран.

Признаки того, что ситуация в экономике еврозоны развивается по «японскому сценарию» (включая низкие темпы роста, дефляцию и возникновение «зомби-банков»), наверняка станут одной из главных тем на сегодняшней ежегодной конференции ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Несмотря на рост ликвидности в системе и значительное увеличение размера баланса ЕЦБ (который в процентном отношении к ВВП достиг 54% против всего 33% в случае ФРС), индексы деловой активности за сентябрь указывают на то, что процесс восстановления экономики еврозоны замедляется. Дополнительное давление на экономику оказывает рост заболеваемости COVID и угроза новых ограничений в странах еврозоны.

ЕЦБ не обладает широким выбором инструментов для управления ситуацией: ему остается только продолжать то, что уже делается, причем без какой-либо гарантии успеха. Согласование в июле сделки по созданию фонда восстановления экономики ЕС было обставлено с большой помпой, однако распределение средств фонда начнется только в следующем году, и пока неясно, как это напрямую отразится на реальной экономике. В результате еврозона оказалась в ловушке долга и ликвидности, что резко ограничивает эффективность механизма монетарной трансмиссии. Отрицательные процентные ставки, от которых ЕЦБ так и не смог отказаться, только усиливают проблемы банковской системы, а также ведут к сокращению сбережений, что, в свою очередь, негативно отражается на инвестициях.

В то же время, в противоположность еврозоне, опубликованные сегодня утром индексы PMI Китая за сентябрь подтвердили, что восстановление китайской экономики продолжается. Индекс PMI обрабатывающих отраслей вырос с 51,0 до 51,5, а индекс новых экспортных заказов повысился впервые с начала пандемии.

Индекс PMI сферы услуг вырос с 55,2 до 55,9. По итогам состоявшегося в понедельник квартального заседания Народного банка Китая регулятор сохранил нейтральный характер денежно-кредитной политики. Народный банк хочет, чтобы кредитование было нацелено на мелкие фирмы в обрабатывающем секторе, и чтобы банки воздерживались от спекулятивного кредитования компаний сферы недвижимости (недавно в новостях появились сообщения о потенциальных проблемах с ликвидностью и платежеспособностью компании Evergrande, застройщика с самой высокой задолженностью в мире).

Состоявшиеся вчера вечером первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена произвели довольно тягостное впечатление на наблюдателей. И хотя первые дебаты обычно не дают представления о том, кто в конечном итоге победит на выборах, неудачные дебаты могут помешать заключению соглашения между демократами и республиканцами по поводу нового пакета стимулирующих мер. По оценке Бюджетного управления Конгресса США (CBO), дефицит бюджета в текущем финансовом году может составить 16% ВВП. Его долгосрочные прогнозы на основе действующей фискальной политики показывают, что федеральный долг относительно ВВП будет увеличиваться и к 2050 г. может достичь 195%. Индекс S&P 500 вчера закрылся снижением на 0,48%, и в отсутствие соглашения по новому пакету фискального стимулирования рынки акций могут продолжить нести потери.

Что касается американской экономики, вчера вышли обнадеживающие данные: индекс уверенности потребителей в сентябре поднялся до 101,8 против 86,3 месяцем ранее – это самый большой прирост с 2003 г. Вместе с тем индикатор остается ниже допандемических уровней. В сентябре улучшились оценки потребителями как текущей ситуации, так и перспектив. Завтра будут опубликованы данные ISM, которые предположительно подтвердят тенденцию к оживлению активности в производственном секторе США, а в пятницу выйдет индекс базовой инфляции PCE, учитываемый Федрезервом при принятии решений по монетарной политике. Базовая инфляция в настоящий момент находится ниже не только 2%-й официальной цели, но и минимумов 2015 г. Исходя из котировок инфляционных свопов, рынок ожидает, что на горизонте пяти лет темпы роста цен будут лишь немногим выше 2,0%. Участники рынка государственных облигаций в целом также не ожидают существенного ускорения инфляции в среднесрочной перспективе, несмотря на масштабные меры монетарного и фискального стимулирования.

Это означает, что, как полагают рынки, даже в случае таргетирования средней инфляции Федрезерв сможет достичь своей цели очень нескоро. В большинстве ведущих экономически развитых стран базовая инфляция устойчиво замедляется, а кривая Филлипса, описывающая зависимость между заработной платой и безработицей, имеет практически плоскую форму, что признает и сам регулятор. Принятие решений по монетарной политике на ее основе, возможно, и привело к снижению процентных ставок до тех уровней, которые мы наблюдаем сейчас. Федрезерв не отрицает, что более значительное влияние на инфляцию в последнее десятилетие оказывали структурные факторы, такие как демография, технологический прогресс, снижение стоимости технологий и избыточное предложение со стороны Китая. Старение населения, особенно в Японии и еврозоне, способствует росту сбережений. Текущие ожидания в отношении роста мировой экономики на ближайшие десять лет находятся на исторически низких уровнях, что говорит о том, что многие экономисты и участники рынка разделяют тезис о бесконечной стагнации в ведущих экономически развитых странах.

Для рынков акций рост инфляции (при условии что он происходит плавно, без сюрпризов и не выходит за приемлемые рамки) является положительным фактором, поскольку а) ведет к снижению реальных процентных ставок и б) способствует увеличению выручки компаний. Однако ускорение инфляции также может способствовать увеличению издержек, тем самым оказывая давление на показатели прибыльности. Если Федрезерв хочет добиться ускорения инфляции, он должен продолжать проводить мягкую денежно-кредитную политику. Условий, выполнение которых требуется для перехода ФРС к повышению ставок, таким образом, становится все больше, и участники денежного рынка в массе разделяют текущие прогнозы FOMC в отношении траектории процентных ставок.

Однако рекордные уровни долга в процентном отношении к ВВП (в том числе корпоративного, особенно в США и Китае) также влияют на будущую траекторию инфляции. У финансово-экономических властей всегда есть соблазн использовать более высокие темпы инфляции в качестве инструмента для снижения реальной стоимости долга. Фискальная политика начинает выходить за рамки традиционных методов управления экономическим циклом, таких как корректировка налоговой нагрузки и государственных расходов. Теперь инструментарий фискальной политики включает в себя и управление балансами центробанков, которые используются для финансирования растущих бюджетных дефицитов (монетизация долга), и именно здесь в более долгосрочной перспективе будут концентрироваться инфляционные риски. Ослабление (или обвал) национальной валюты часто оказывается первым признаком потери уверенности инвесторов в готовности правительства исполнять свои обязательства