Российский рынок акций в среду пытается расти по индексу Мосбиржи после четырех дней снижения, при этом индекс РТС уже демонстрирует ярко выраженную позитивную динамику из-за укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.27 мск растёт на 0,06%, до 2911,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1171,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 85 копеек, до 78,24 рубля, курс евро — на 1,18 рубля, до 91,68 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,46%, до 41,37 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – потребительский сектор, индекс которого на Мосбирже прибавляет 0,77%. Акции "М.Видео" поднимаются в цене на 2,45%, депозитарные расписки "Ленты" — на 2,37%, акции "Аптечной сети 36 и 6" – на 1,98%, "Детского мира" – на 1,23%, "Русской аквакультуры" – на 0,87%.

Также продолжают дорожать акции ДВМП – на 2,05%. Кроме того, в лидерах роста — префы "Квадры" (+2,28%), акции ОГК-2 (+2,26%), обыкновенные акции ГАЗа (+1,93%), акции "Алросы" (+1,57%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (+1,5%) и обыкновенные акции Сбербанка (+1,07%).

Среди лидеров снижения – акции Petropavlovsk (-2,58%), ЛСР (-2,4%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (-2,28%), обыкновенные акции "Селигдара" (-2,27%), акции Polymetal (-1,98%), а также "Русала" (-1,94%), "Обуви России" (-1,88%), НЛМК (-1,65%) и "Северстали" (-1,61%).

Негативной динамике подвержены и акции компании "Интер РАО", которая ранее в среду официально представила свою стратегию развития до 2030 года.

Её бумаги после символического повышения на старте торгов устремились вниз, а во время презентации они максимально опускались в цене на 4,5%.

Инвесторы ожидали услышать информацию касательно возможных целей приобретения активов, использования квазиказначейского пакета, деталей опционной программы менеджмента, но они оказались несколько разочарованы, поскольку конкретных целей M&A названо не было (пока известно, что, скорее всего, эти цели будут находиться в России, а не за рубежом), а квазиказначейский пакет использовать планируется в последнюю очередь — в случае если закончатся денежные средства на балансе компании, поясняет аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин.

"Также стало понятно, что опционная программа планируется и будет похожа на предыдущую. Среди KPI — TSR, total shareholder return, динамика чистого денежного потока и выполнение стратегических приоритетов. Но это не новая информация, эти KPI были известно еще летом. Было ожидание увидеть больше подробностей. Также квартальные выплаты дивидендов остаются на уровне "не менее 25% ЧП по МСФО", т.е. гарантированного роста payout "Интер РАО" не обещает", — добавляет эксперт.

В итоге были названы амбициозные цели — более 320 миллиардов рублей EBITDA в 2030 году, что предполагает рост примерно в 2,5 раза, "но неясно, за счет чего будет достигнут такой показатель. Мои back on the envelope ("сделанные на коленке расчеты" – ред.) показывают, что для этого "Интер РАО" надо было бы купить и "Энел Россию", и "Юнипро", и "Русгидро" к 2030 году, что навряд ли возможно исходя из позиции ФАС. В итоге новой информации в презентации… не было, что и привело к умеренной распродаже акций компании", — резюмирует он.

ПРОГНОЗЫ

"Пока наблюдается стойкость российского рынка к внешнему негативу и желание многих участников выкупать просадки. Поэтому в случае улучшения ситуации на мировых рынках мы можем ускорить восстановление с ближайшими целями у индекса Мосбиржи — 2950 пунктов, у индекса РТС — 1177 пунктов", — говорит Дмитрий Беденков из компании "БКС Брокер".