В среду изменения цен высоколиквидные бумаг носили разнонаправленный характер. Разворот вниз по паре доллар-рубль, отчасти связанный с обстановкой на мировом валютном рынке, а отчасти – с увеличением объемов продаж валюты на внутреннем рынке Центральным банком (а также перспективой продажи валютных активов госкомпаниями в соответствии с правительственной директивой), стало фактором негативного влияния на рублевые котировки в добывающем секторе. В итоге обыкновенные акции Полюса (PLZL) подешевели на 2.4%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.9%, привилегированные (SNGSP) – на 1.4%. Тем временем обыкновенные акции корпорации Алроса (ALRS) подорожали на 2.3%, Сбербанка (SBER) – на 1.6%.

Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, не сложилось единой динамики цен. Южуралникель (UNKL) подорожал на 6.4%, Диод (DIOD) – на 3.7%, М.Видео (MVID) — на 3.4%. Тем временем привилегированные акции ДЗРД (DZRDP) подешевели на 4.2%, обыкновенные акции группы ЛСР (LSRG) – на 3.0%, Интер РАО (IRAO) – на 2.9%.

Фондовые индексы США повысились на 0.7% — 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики (биржи КНР закрыты по случаю праздника, на Токийской бирже произошел технический сбой).

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Комментарии конгрессменов США дали основания для осторожного оптимизма в отношении перспектив принятия нового пакета мер стимулирования экономики, но инвесторам приходится учитывать риски, связанные с признаками ускорения распространения COVID-19 в отдельных регионах. На валютном рынке в начале торгов не исключена возможность углубления коррекции вниз по паре доллар-рубль (с позиций технического анализа, ближайшая поддержка расположена вблизи отметки 76.7).