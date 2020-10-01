Открылся наш рынок акций вчера ростом на фоне плюсующих американских фьючерсов, но практически тут же вслед за ними перешел к снижению, потеряв по итогам дня 0,15%. Вечером ситуация в Штатах начала улучшаться, но и на вечерней сессии мы не спешили отыгрывать потери. По-прежнему на рынок давит армяно-азербайджанская война и усиление санкционной риторики из Германии по «отравлению Навального».

Против акций сыграло и резкое укрепление рубля. Мы этого ждали, отмечая сильную перепроданность российской валюты. Толчком для закрытия длинных позиций по паре доллар-рубль послужило как общее улучшение инвестиционных настроений вчера с утра, так и информация о том, что правительство разослало по госкомпаниям директиву о необходимости снизить размер чистых валютных активов до «исторического» уровня.

Сложно сказать, какой объем валюты придется продать в ближайший месяц-полтора крупным экспортерам, но толчок рынку был дан, и снежный ком с горы покатился.

Можно сказать, что вчера рубль достиг цели коррекции – отметки 77,6 руб за доллар, где проходит верхняя граница пробитого восходящего канала от начала июня. Однако с большой вероятностью сегодня с утра рост «россиянина» продолжится из-за укрепления евро к доллару на 0,25%, а также роста нефти. В этом случае возможен поход к нижней границе канала — чуть менее 76 руб за доллар, где короткие позиции по паре нужно крыть. Однако вряд ли сегодня мы вновь увидим столь резкое укрепление курса российской валюты.

На этом фоне вчера сильно попадали акции экспортеров, которые недавнюю девальвацию отыгрывали очень вяло. Так, вчера в лидеры снижения выбились акции золотодобытчиков, хотя само золото проседало не сильно.

Сегодня ждем небольшого отскока черных металлургов и особенно золотодобывающих компаний на фоне роста цен на промышленные и драгоценные металлы. Среди «золотых» компаний наиболее привлекательным мы считаем «Полюс».

В целом же американские фьючерсы с утра вновь в плюсе, и вновь мы подрастем на открытии вслед за ними. Однако в последние дни мы видим отсутствие четкого тренда как в Америке, так и у нас, поэтому среднесрочным инвесторам лучше выключить терминал, а у спекулянтов наступил разгар осенней поры сбора урожая.

Сегодня последний день с дивидендами торгуется Сбербанк. Вчера бумага была намного лучше рынка, и не исключено, что и сегодня ее продолжат брать под 8-процентные дивиденды. Не можем дать однозначной рекомендации, стоит ли идти на дивиденды или нет. Сбер – одна из лучших бумаг на российском рынке, но сейчас на нас давят санкционные и военные риски, вряд ли она сумеет закрыть дивидендный гэп раньше, чем за месяц-полтора.

Вот на этих сомнениях ближе к вечеру нельзя исключить волны распродаж бумаг теми, кто брал их спекулятивно, в расчете на преддивидендное ралли. Но может сложиться и обратная ситуация: в отсутствии идей многие захотят получить дивидендную доходность выше 8%.

В целом по рынку не ждем принципиальных изменений по итогам дня. Сильно волатильный боковик будет продолжен.

Не произойдет серьезных перемен на рынке нефти, котировки которой останутся в диапазоне 40-43,5 долларов за баррель. Поводов для выхода из этого складывающегося боковика пока нет.