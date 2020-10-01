Последний день сентября российский фондовый рынок завершил противоречиво: индекс Мосбиржи в итоге снизился на 0,15%, до 2905,81 п.; индекс РТС вырос на 1,98% до 1178,51 п. Такое расхождение было вызвано значительным укреплением рубля. Поддержку рублю оказало сентябрьское распоряжение правительства госкомпаниям снизить объем иностранной валюты в балансе, что они, видимо, и исполнили в последний день квартала. Сегодня этот фактор работать не будет.

Сильнее прочих снижались бумаги горно-металлургического сектора, что неудивительно в свете утверждения Госдумой повышения ставок НДПИ. В плюсе на второй волне пандемии оказался преимущественно ритейл. В пятерке лидеров роста «М.Видео» (+3,43%), «АЛРОСА» (+2,32%), «Детский мир» (+1,68%), а также, накануне отсечки по дивидендам за 2019 г., обыкновенные (+1,12%) и привилегированные (+0,78%) акции Сбербанка. Пятерку аутсайдеров дня составили «ИнтерРАО» (−3,19%), «Полюс» (−2,45%), «РУСАЛ» (−2,35%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (−2,11%) и НЛМК (−1,89%).

Индекс Мосбиржи в дневном таймфрейме продолжил консолидироваться, формируя фигуру нисходящего треугольника. График приближается к узкому диапазону, за которым может последовать выход из фигуры. Теория говорит, что чаще это будет выход вверх.

График

Внешний фон перед началом первых торгов октября выглядит умеренно позитивно. Европа вчера закрылась небольшим снижением, Америка завершила день в небольшом плюсе. Фьючерсы на американские индексы сегодня с утра растут примерно на 0,5%. В то время как биржи Кореи, Китая и Гонконга закрыты на праздники, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуют преимущественно в зеленой зоне: австралийские индексы прибавляют чуть более 1%, японский Nikkei 225 в плюсе на 0,3%. Фьючерсы на золото растут на 0,4%, нефть марки Brent котируется на уровне вчерашнего дня.

Сегодня в ходе торгов выйдет немало значимо для игроков информации. В России, Европе и США выйдут индексы деловой активности в производственной сфере за сентябрь. Также в США станут известны данные по сентябрьской безработице и по личным доходам и расходам в августе. Днем выступит представитель Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Халдейн, а ближе к окончанию российских торгов глава ФРБ Нью-Йорка Джон Вильямс.



