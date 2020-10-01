Российский рынок акций показал смешанную динамику по итогам среды. Индекс МосБиржи закрывался в незначительном минусе на фоне слабой динамики на ключевых европейских площадках, а вот долларовый РТС подскочил на 2% из-за падения курса USD/RUB.

Лучше рынка выглядел потребительский сектор за счет опережающей динамики в бумагах М.Видео, Ленты, Детского мира.

Среди голубых фишек лучше остальных торговались обыкновенные акции Сбербанка (+1,6%). Спрос в них вернулся по мере приближения к дивидендной отсечке. Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров с учетом режима торгов Т+2. Завтра ожидается гэп вниз в районе 7–8%. Это обеспечит падение индекса МосБиржи примерно на 1,10–1,25% или 32–37 пунктов.

Кроме того, закрытие дивидендного реестра по итогам сегодняшнего дня ожидается в акциях ВТБ и Черкизово. У этих компаний из-за невысокой доходности завтрашний гэп будет незначительным, около 2%.

Среди аутсайдеров вчера оказались акции Интер РАО, просевшие на 3%. Инвесторы негативно отреагировали на опубликованную долгосрочную стратегию. С одной стороны, компания планирует нарастить EBITDA к 2030 г. в 2,3 раза. С другой, участники рынка негативно воспринимают то, что дивидендные выплаты предварительно подтверждены на всем горизонте 2020–2030 гг., исходя из не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Рост дивидендных выплат предполагается за счет увеличения финансовых показателей группы. Ранее компания уже заявляла, что планов по увеличению payout ratio с 25 до 50% нет, поэтому негативная реакция в бумагах может быть непродолжительной.

Коллективное снижение наблюдается в секторе золотодобычи. Акции Полюса, Полиметалла и Петропавловска накануне были среди аутсайдеров на всем рынке и потеряли по 2,5%. Цены на золото в среду снизились всего на 0,6%, однако ключевым фактором для распродаж бумаг могло стать резкое укрепление рубля. Выручка компаний целиком завязана на долларовой цене драгметаллов, так что укрепление национальной валюты в теории негативно сказывается на их финансовых результатах.

Развороту тренда по ослаблению рубля, как это часто бывает, способствовала общая смена настроений. Днем ранее ЦБ обозначил дополнительный объем ежедневных продаж валюты в IV квартале. А вчера в СМИ начали появляться сообщения о том, что российские госкомпании получили новую директиву, ограничивающую размер валютных активов уровнем октября 2018 г. И хотя оба этих фактора не являются мощным драйвером для укрепления рубля, их оказалось достаточно, чтобы поменять рыночный сентимент. Тем более, что с учетом накопленной сильной перекупленности по паре USD/RUB, необходимо было лишь сформировать локальный импульс снижения и волна фиксации валютных позиций продолжилась сама по себе. Это обычное рыночное явление, отчасти завязанное на эмоциональных факторах, а не фундаментальных.

С максимумов этой недели курс USD/RUB снизился почти на 3%, завершив день около 77,6. Ближайшей технической поддержкой выступает уровень 77,2. Если он будет пройден, то далее локальные цели сместятся к 75,5–76.

По индексу МосБиржи картина пока не меняется. Он по-прежнему остается в широком боковом коридоре, нижняя граница которого расположена около 2825–2850 п. Сигналом о смене тенденции в сторону роста будет возврат выше области 2975–3000 п. Однако в ближайшее время такой подъем маловероятен, особенно с учетом предстоящего завтра падения из-за дивидендных отсечек Сбербанка и ВТБ.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра поднимаются на 0,5%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября — без существенных изменений, находятся около уровня $42,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия вторника.