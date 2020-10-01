Рост продаж ОФЗ до 2 триллионов рублей будет давить на цены рублевых облигаций
В среду российские облигации подросли в цене, отыгрывая укрепление рубля и восстановление спроса на риск развивающихся стран. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,24% годовых (-5 б.п.). На наш взгляд рост заболеваемости COVID-19 в мире пока не дает устойчивых оснований для оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран.
Из важных новостей для рынка рублевых облигаций отметим публикацию Минфином плана заимствований на IV квартал. Ведомство планирует продать ОФЗ со сроком обращения 5-10 лет на 1,4 трлн рублей, свыше 10 лет – на 500 млрд руб., до 5 лет — на 100 млрд руб. Общий объем заимствований составляет 2 млрд руб., что для рынка достаточно много. Это сопоставимо с общим чистым размещением ОФЗ за первые девять месяцев этого года. По нашим оценкам, выполнение плана будет возможно преимущественно за счет предложения флоутеров, а также при наличии премии к вторичному рынку. Амбициозный план заимствований на IV квартал в сочетании с риском ухудшения конъюнктуры внешних рынков могут увести доходность 10-летних ОФЗ ближе к 6,5% годовых.
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