Вчера Минфин опубликовал план-график по размещению ОФЗ на 4к’20, а также внес в Государственную Думу проект бюджета на 2021-23 гг. Мы обращаем внимание на следующие моменты:

план на ближайший квартал предполагает размещение нового долга в «космическом» объеме 2 трлн руб. Мы, однако, не склонны воспринимать эту отметку как верхний предел, таргетируемый Минфином. Основываясь на материалах пояснительной записки к закону о бюджете, мы оценили, что за весь 2020-й год Минфин видит объем размещений ОФЗ в 5.2 трлн руб., что относит 2.4 трлн руб. на долю последнего квартала,

план на последующие годы более скромен: валовые заимствования заявлены на уровне 3.7 трлн руб. в 2021 г, 3.1 трлн руб. в 2022 г и 3.2 трлн руб. в 2023 г. В совокупности за 2020-2024 гг Минфин хочет разместить ОФЗ в объеме свыше 15 трлн руб., что в 2.6 раза превышает объем размещения внутреннего долга на первичном рынке в 2016-2019 гг (5.9 трлн руб.),

дополнительный источник неопределенности – планы Минфина привлекать 3 млрд долл. (в эквиваленте) ежегодно на рынке еврооблигаций.

Теоретически даже монументальная цель в 2 трлн руб. на 4-й квартал может стать реальностью для Минфина. Правда, для этого необходимо совпадение как минимум 2 факторов: стабилизации уровня геополитической напряженности и устойчивого спроса на первичных аукционах от «якорных» инвесторов. Так, например, вчера объем дебютного размещения серии ОФЗ-ПК 29016 составил 155 млрд руб. – из них 115 млрд руб. пришлись на заявки от 10 млрд руб. до 30 млрд руб. каждая.