Минфин разместил ОФЗ на 175 млрд руб. В целом ситуация на долговом рынке вчера складывалась позитивно. С утра рубль начал активно укрепляться, вероятно, триггером стала информация о директиве правительства госкомпаниям привести свои чистые валютные активы к уровням октября 2018 г., что заставит их увеличить продажи валюты. Возможно также, что эти продажи как раз и начались, компании могли попытаться продать валюту по наиболее благоприятному для них курсу. Активность на вторичном рынке ОФЗ была достаточно высокой, оборот составил около 30 млрд руб. Спрос на облигации присутствовал вдоль всей кривой, но максимальный объем торгов пришелся на ОФЗ 26218 с погашением в 2031 г. – было заключено сделок на сумму свыше 7 млрд руб. Большинство бумаг вчера показали рост котировок, в частности, на дальнем участке суверенной кривой они прибавили около 0,5% от номинала. В результате доходность большинства выпусков ОФЗ снизилась на 4–6 б.п. Аукционы Минфина на фоне позитивной рыночной конъюнктуры прошли успешно, удалось разместить облигаций на 175 млрд руб. по номиналу.

Первым состоялся дебютный аукцион по выпуску серии 29016 с плавающим купоном и погашением в 2026 г., формат – безлимитный. Спрос достиг 184,3 млрд руб., бумаг продано на 155 млрд руб. Цена отсечения составила 97,285% от номинала, что означает премию к RUONIA в 45 б.п. Это примерно соответствует премии к RUONIA у ОФЗ 29014, которые являются аналогичным выпуском госбумаг, погашаемым также в 2026 г. Всего в ходе аукциона была удовлетворена 31 заявка, на заявки объемом свыше 10 млрд руб. пришлось 74% объема размещения.

В ходе второго аукциона по серии 26232 с погашением в 2027 г. был размещен весь доступный остаток, чуть менее 20 млрд руб. Спрос же составил 44,3 млрд руб. Цена отсечения установлена на уровне 100,5801% от номинала, что соответствует доходности 5,98% годовых. Размещение прошло без премии ко вторичному рынку. К вечеру этот выпуск немного подорожал, так что на закрытие рынка его доходность опустилась до 5,95%.

Минфин намерен в 4 кв. 2020 г. увеличить размещения на первичном рынке до 2 трлн руб. Такой план заимствований был представлен вчера министерством. Это в два раза выше, чем для 3 кв. 2020 г. Традиционно основная часть плана заимствований приходится на среднесрочные выпуски со сроком погашения 5–10 лет, Минфин собирается за счет этих бумаг привлечь 70% от общей суммы. Желаемый объем размещения длинных облигаций (свыше 10 лет) составляет 500 млрд руб., или 25% от суммарного, короткие выпуски должны обеспечить лишь 100 млрд руб. Это довольно агрессивный план, предполагающий существенное увеличение по сравнению с 3 кв. 2020 г., когда было продано ОФЗ номинальной стоимостью немногим менее 1,24 трлн руб.