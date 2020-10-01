Влияние предвыборных дебатов в США на рынки оказалось кратковременным. Инвесторы негативно отреагировали на первые теледебаты президента Трампа и его соперника Джо Байдена, отправив утром вниз фьючерсы на основные мировые фондовые индексы. Но тема дебатов быстро иссякла, и в США внимание вновь вернулось к экономическим стимулам.

Министр финансов Стивен Мнучин в начале дня заявил, что готов предпринять «серьезную попытку» согласовать с демократами контрпредложение по пакету финансовой помощи экономике на 1,5 трлн долл. Также Мнучин выразил надежду, что компромисс будет достигнут в ближайшее время. И хотя позже, по итогам контактов с демократами, он и отметил достигнутый прогресс по ряду пунктов, лидер большинства в Сенате Митч МакКоннел заявил, что стороны все еще серьезно расходятся по условиям пакета стимулов.

Американская статистика тем временем позволяет надеяться на улучшение ситуации на рынке труда. Так, по данным ADP, число новых рабочих мест в частном несельскохозяйственном секторе выросло в сентябре на 15% больше ожиданий, а показатель за август был пересмотрен вверх на 12%. Официальная статистика по рынку труда выйдет завтра. UST вчера отреагировали на новости ростом доходностей на 1–3 б.п. на средней части кривой и на 5–6 б.п. на длинной, а доллар ослаб к остальным мировым валютам.

В Европе новости поддержки рынкам не оказали. По сообщению Bloomberg со ссылкой на представителя Германии в Еврокомиссии, продолжающиеся дискуссии по европейскому фонду поддержки экономики делают неизбежным то, что фонд не начнет выполнять свои функции в запланированный срок 1 января 2021 г., а это неминуемо отразится на темпах восстановления евроэкономики.

Кроме того, в Европе продолжается рост случаев заражения коронавирусом, и правительства готовятся к ужесточению действующих и введению новых ограничений. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая вчера в Бундестаге, заявила, что ситуация ухудшается, экономику ждут трудные осенние и зимние месяцы.

Сегодня и завтра пройдет саммит ЕС, который будет обсуждать широкий круг вопросов, включая ситуацию в Беларуси, военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха, отношения союза с Китаем и Турцией. Новости с саммита способны повлиять на ситуацию как на основных европейских, так и на российском рынке.