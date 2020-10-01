Российские СМИ вчера сообщили о том, что правительство России обязало некоторые государственные компании – Газпром, Роснефть и АЛРОСу – снизить свои избыточные валютные активы. Мы считаем эту информацию своего рода вербальной интервенцией в поддержку курса рубля, недавно приблизившегося к отметке 80 руб./$.

Во-первых, директива, судя по всему, была подписана 1 сентября, однако ранее не обсуждалась в прессе: новость об этом решении правительства вышла именно вчера, чтобы успокоить рынок.

Во-вторых, нет информации о потенциальном объеме продаж валюты, и мы в принципе сомневаемся, что госкомпании поторопятся ее исполнить.

Таким образом, мы считаем, что главная идея донесения этой информации заключалась в том, чтобы указать рынку, что курс 80 руб./$ является психологически важным порогом, и правительству не понравится, если он будет пройден.