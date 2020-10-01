Сегодня индекс МосБиржи пребывает у нулевой отметки. Рынок сейчас достаточно слабый – нет никакого смысла покупать акции «широким фронтом». То что акции Газпрома снижаются седьмой день подряд и пробили поддержку 170 это своего рода индикатор отношения инвесторов к рынку. Наш рынок имеет нефтегазовый «хребет», а цены на нефть в последнее время стоят на месте. Нет стимулов покупать акции нефте-газового сектора. Тот же Газпром может снизится до поддержки 164. Акции Сбербанка после отсечки снизятся в цене и потянут индекс вниз. На этом мини-негативе котовики акций Газпрома и снизятся.

Сейчас наблюдается охлаждение отношении между Россией и Западом и в случае проигрыша президентских выборов Трампом это охлаждение трансформируется в новые антироссийские санкции. С другой стороны, нестабильность рынка — это новые возможности для инвесторов – зачем покупать акции дорого, если можно купить их дёшево?

Консервативным инвесторам можно рекомендовать покупку акций в электроэнергетике Юнипро, Энел Россия, РусГидро. По последней акции был технический момент на продажу, но сейчас он «рассосался». Очень перспективно выглядят вложения в акции заштопывающих компаний. Лично я планирую держать в этих акциях 40% своих фондовых вложений. Демократы и республиканцы близки к принятию нового пакета помощи. Пройдет пару месяцев после того как свежие деньги будут «впрыснуты» в экономику США и мы увидим рывок цен на золото. Перспективно выглядит и покупка на просадках акций Сбербанка об и прив.

В последние два дня рубль укрепляется. На графике USDRUB есть техническая поддержка 76,4 и она довольно серьезна.

График

Говоря о долларе важно не впадать в крайности. С одной стороны, структура экономики выстроена так что рубль в принципе не может быть крепким. С другой стороны, денежные власти имеют достаточных ресурсов чтобы не допустить «безоткатный» рост доллара. И даже дело не в том, что валютная нестабильность затруднит восстановление экономики. Никто не будет сейчас злить население («уроки» Белоруссии).

А население не на цифры ВВП смотрит при оценке состояния экономики и не на цифры официальной инфляции, а на курс доллара в обменнике. Поэтому спуск рубля с горки будет «регулируемым» (с откатами). Приведение валютных активов компаний с госучастием к уровню 1 октября 2018 года это мягкая мера стабилизации рубля.

В запасе у финансовых властей море более жестких мер: обязательная продажа 100% валюты экспортерами на бирже, ужесточение контроля за вывозом капитала, запрет поездок за границу, продажа валюту только под ранее заключенные контракты. Так что не надо бояться безоткатного роста доллара.

В четвертом квартале рублю пора укрепиться. Основной риск для рубля — это антироссийские санкции, прогнозировать которые невозможно. При этом Центральный банк увеличит продажу валюты, спрос отпускников на валюту уменьшится и можно ждать укрепления рубля. До недавнего времени я был уверен, что доллар снизится до 73, но в последние дни информационный фон вокруг России ухудшился и теперь я уверен, что доллар снизится до 75 рублей.



