Сентябрь выдался неспокойным месяцем не только для акций, но и для других классов активов. Откат американских индексов совпал с резким восстановлением доллара и, как следствие, распродажей драгоценных металлов.

В рамках S&P 500 устойчивее всех неожиданно оказались бумаги коммунальных компаний, они единственные смогли подорожать с начала сентября (+2,3%). Удивительно то, что сектор ЖКХ частично привязан к промышленности, над которой висит риск продолжающегося коронавируса, и с момента восстановления акции обоих секторов были аутсайдерами. Сейчас, похоже, к коммунальщикам возвращается их защитная роль на рынке.

Самая грустная ситуация, по традиции, у энергетических компаний: ETF на сектор нефтегазовых корпораций (XLE) за месяц провалился на 14%, заметно хуже технологических компании, с которых и началось падение (сектор IT потерял всего 7% своей стоимости). Отдельные акции в энергетическом секторе просели ещё больше: Halliburton, National Oilwell и Apache потеряли от 25% до почти 40% стоимости.

Основной возмутитель спокойствия на рынках – доллар США – за месяц укрепился на 1,8% по индексу DXY к корзине из шести валют развитых стран. В то же время золото потеряло 3,5% стоимости, в отдельные дни теряя в районе 5,5% от уровня начала сентября. Сырьевой индекс Bloomberg Commodity в сентябре просел на 3,4% в основном за счёт падающей нефти.

Облигации тоже ощутили незначительный уход от риска. ETF на трэжерис GOVT за сентябрь практически не изменился в стоимости, а вот более рискованные долговые инструменты пострадали сильнее. Корпоративные облигации инвестиционного рейтинга (LQD) просели на 1%, а ETF мусорных бондов HYG – на 1,5%.

В октябре рынки, вероятно, будут отыгрывать политическую повестку США, в том числе связанную с дебатами и выборами. Ещё один важный фактор – новый пакет помощи экономике, о котором министр финансов Мнучин (предлагает помощь на 1,5 трлн долл.) договаривается с демократами (2,2 трлн долл.). Отсутствие любой поддержки ударит по фондовым индексам и укрепит доллар.