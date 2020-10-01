Тренд достаточно устойчив, и фундаментально рубль выглядит слабым. Я не ожидаю смены тренда с ослабления рубля на укрепление, но не исключаю небольшой коррекции в рамках текущего восходящего тренда. Думаю, что рубль может ненадолго вернуться к уровню 75 рублей за доллар, но затем рост вновь продолжится.

Для того чтобы тренд изменился, необходимо кардинальное изменение текущей экономической ситуации: стабильный рост цен на нефть, восстановление деловой активности и ВВП, снижение неопределенности на мировой арене, снижение риска введения санкций. В текущих условиях этого я не ожидаю.

Полагаю, что в краткосрочной перспективе в ближайший месяц доллар может вернуться к уровню 75-76 рублей, но к концу года все-таки окажется ближе к 80 рублям. Это отчасти будет зависеть от исхода президентских выборов в США. Отмечу, что последнее время мы наблюдаем рост волатильности на валютном рынке, поэтому прогнозируемый коридор колебаний валют остается широким.

Что касается европейской валюты, в краткосрочном периоде также ожидаем небольшой коррекции к уровню 88-89 рублей за евро, но к концу года возврат к уровню выше 90 рублей.