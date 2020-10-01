ОФЗ. Рост, который обманет
Вчерашний подъем индекса ОФЗ RGBI, как я это вижу – коррекция в ходе снижения, которое еще не завершилось. Уже высказывал мысль, что отечественный фондовый рынок своего дна еще не нащупал, как не достиг дна и рубль.
ФРС и ЕЦБ напечатали огромную денежную массу. Которая создала эффект эмулятора восстановления экономик. А что дальше? Восстановление, насколько оно было возможно, произошло. Не ждал бы его продолжения. Рынки раздуло. Денежная масса абсорбирована. И вот ее постепенно перестает хватать. Пополнение нехватки – продажи фондовых активов.
Россия – один из доноров этого процесса. ОФЗ как наиболее раскрученный сегмент нашего фондового рынка – в особенности. И почему новые деньги должны прийти в ОФЗ (как сейчас многие считают), а не покидать их и далее? По-моему, одна сессия роста облигационных цен, которую мы вчера и наблюдали, положения дел не меняет. В том, что Банк России будет повышать ставку в этом году, сомневаюсь все меньше. Не будет этого делать в ноябре на очередном заседании, сделает позже на экстренном. А ОФЗ в этом свете с доходностями вокруг и выше 7% — перспектива более живая, чем под 4-5%.
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