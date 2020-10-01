Волатильный октябрь: что будет с рынком акций в ближайшее время
Сегодня последний месяц перед выборами в США и еще сегодня первый день последнего квартала в этом году. Большинство экспертов и аналитиков ждут, что октябрь будет волатильным месяцем на рынке акций в США, волатильность определит предвыборная неопределенность.
То, что в сентябре не произошло существенной коррекции и масштабных провалов на рынке – уже хороший сигнал. Инвесторы практически полностью проигнорировали вторую волну коронавируса, дисконт на эти неприятности составил не более 5%. Теперь на рынке нервозность из-за выборов и стимулирующего пакета, который никак не согласуют.
С ликвидностью, как показывают индикаторы, никаких проблем нет. Поэтому как только три неизвестных – выборы, стимулирующий пакет, коронавирус уйдут, рынок акций, прежде всего, в США, устремится к новым рекордам. Конечно, это мой субъективный и заинтересованный взгляд.
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