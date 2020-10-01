Акции НЛМК готовы к обновлению исторического максимума
В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,99%) и депозитарные расписки Ленты (+2,86%). Котировки НЛМК прибавили 0,23%. В лидерах снижения были глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group (-2,25%) и акции Аптек 36 и 6 (-2,22%).
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подскочили без видимых фундаментальных причин.
С технической точки зрения бумаги НЛМК во второй половине недели немного скорректировались в рамках основного восходящего тренда. На данный момент технические индикаторы не дают сигналов перехода к снижению за исключением коррекционного, потенциал которого должен быть ограничен отметкой 166,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). У текущих уровней можно зафиксировать часть краткосрочной прибыли, но среднесрочные “лонги” не теряют актуальности как минимум до закрепления ниже 160 руб. При позитивном сценарии бумаги НЛМК в ближайшие недели пойдут на обновление исторического максимума 185,42 руб., достигнутого в мае 2019 года.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201001/832100279.html