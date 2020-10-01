В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,99%) и депозитарные расписки Ленты (+2,86%). Котировки НЛМК прибавили 0,23%. В лидерах снижения были глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group (-2,25%) и акции Аптек 36 и 6 (-2,22%).

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подскочили без видимых фундаментальных причин.

С технической точки зрения бумаги НЛМК во второй половине недели немного скорректировались в рамках основного восходящего тренда. На данный момент технические индикаторы не дают сигналов перехода к снижению за исключением коррекционного, потенциал которого должен быть ограничен отметкой 166,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). У текущих уровней можно зафиксировать часть краткосрочной прибыли, но среднесрочные “лонги” не теряют актуальности как минимум до закрепления ниже 160 руб. При позитивном сценарии бумаги НЛМК в ближайшие недели пойдут на обновление исторического максимума 185,42 руб., достигнутого в мае 2019 года.

График



