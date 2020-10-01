Вчерашний день попортил нервы многим инвесторам. Первая половина дня прошла под впечатлением, которое оставили после себя дебаты Трампа и Байдена. Понятно, какие были дебаты – таким было и впечатление. К счастью, к началу основной торговой сессии волна негатива, поднятая кандидатам в президенты немного улеглась, а вышедшие макроэкономические данные напротив – смогли добавить некоторую толику оптимизма.

Поэтому торги начались изначально уже на положительной территории и надо было всего лишь закрепить успех первых минут. Здесь подоспела помощь «друга». Когда появилось сообщение, что министр финансов едет на переговоры с Нэнси Пелози по поводу достижения компромисса в утверждении программы помощи от коронавируса, то по рынку прокатилась мощная волна оптимизма, тут же вынесшая котировки на еще более высокий уровень. Многим, наверное, тут же захотелось закричать – УРА! УРА! И подбросить в воздух чепчики. Рост на максимумах дня составлял чуть ли не 2%.

Однако за порцией позитива тут же последовал маленький холодный душ – Мнучин с Пелози так ни о чем и не договорились. К счастью, участники рынка восприняли эту новость не как трагедию, а как небольшую неприятность и уже ближе к концу мы наблюдали всего лишь небольшую волну фиксации внутридневной прибыли. Короче, полный хэппи энд!

На отраслевом уровне лучше всех вчера смотрелись акции компаний, работающие в потребительском секторе, выпускающие товары длительного пользования и оказывающие услуги не первой необходимости (автотранспорт, магазины одежды и т. П.). Средний рост здесь составил 1,44%. Чуть хуже, но все равно достаточно мощно смотрелся спрос на акции медицинских компаний, которые в среднем также выросли более чем на 1% (+1,18%). А среди последних особой популярностью пользовались акции страховых медицинских компаний, капитализация которых за вчерашний день поднялась на 3 и даже на 4% (Centene Corporation (CNC, +4,42%)).

Что касается лузеров дня, то главным из них стала компания Micron Technology (MU, —7,39%), чей прогноз по прибыли на 4-й квартал 2020 года просто-таки разочаровал инвесторов. Но, как говорится, еще не вечер, а компания Micron это далеко не мальчик для битья, чтобы поддаваться сиюминутным «разочарованиям» инвесторов. Компания еще наверняка не сказала своего последнего слова в конкурентной гонке.

По итогам торгов ценными бумагами иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в среду 30 сентября было заключено более 653 тысяч сделок с акциями 1238 эмитентов на общую сумму почти 700 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 1 октября

Рынок надеется. Рынок ждет. Нет, отнюдь не у моря погоды, а соглашения, к которому должны прийти демократы и республиканцы по новой программе помощи по коронавирусу на сумму в 2,3 триллиона долларов. Стороны в начале недели обещали договориться к четвергу–пятнице. Сегодня уже четверг. Поэтому все ждут и надеются. На этой идее собственно и держится сегодня весь рынок.

Про вчерашние абсолютно провальные и безликие дебаты сегодня все решили временно забыть и отыграть идею получения новых денег, которые должны привести к росту рынка. Так думают многие и с радостью включились в игру на повышение. Однако, вполне возможно, что у некоторых крупных участников рынка совершенно другие планы и они надеются загнать котировки повыше с совершенно другой целью – разгрузить имеющиеся портфели на более высоких уровнях и затем вновь сходить вниз. Ведь никто спекулятивные качели не отменял. А сейчас в смутные времена очень удобно и прибыльно половить рыбку в мутной воде.

Главное событие сегодняшнего дня – это безусловно выход очередной порции статистики по количеству новых заявок на пособие по безработице. Эти данные в последние месяцы вышли чуть ли не на первый план по значимости, поскольку именно они дают мгновенный и, главное, самый оперативный срез состояния рынка труда и вместе с ним всей экономики в целом.

Сегодня аналитики ожидают небольшого снижения – с 870 до 850 тысяч новых обращений. Казалось бы, это здорово. Но вся фишка в том, что точно такие же ожидания были и неделю, и две недели назад, и месяц, и несколько месяцев назад. А воз, как говорится, и ныне там. Со снижением уровня безработицы пока все плохо. Хотя вчерашние данные от агентства ADP по занятости в не сельскохозяйственных секторах экономики привнесли на рынок некоторый оптимизм. Теперь надо смотреть – это была случайность или же все-таки экономика начинает демонстрировать признаки выздоровления.

Пока к середине сегодняшнего дня на рынке сохраняется умеренный оптимизм, появившийся по итогам дня вчерашнего. Однако он достаточно хлипкий и ненадежный. Фьючерсы на основные американские индексы хоть и стоят в зеленой зоне, но все прекрасно понимают, что все может перевернуться в случае, если переговоры о программе коронавирусной помощи в очередной раз зайдут в тупик. Все же пока этого не произошло, и это остается на рынке основной движущей силой. Дядя, дай триллиончик! Тогда все будут счастливы!