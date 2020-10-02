Российскому рынку акций в четверг не удалось удержаться на положительной территории. Ближе к закрытию котировки индекса Мосбиржи сползли вниз на фоне слабой динамики цен на нефть. Хуже рынка среди голубых фишек как раз выглядели некоторые представители нефтегазового сектора: Лукойл, Татнефть, Новатэк, Газпром.

Акции Роснефти в свою очередь закрывались в плюсе на 0,6%. Эти бумаги в последнее время показывают более устойчивую динамику, чем сектор. Отчасти это можно оправдать налоговыми льготами для ряда месторождений, а также программой обратного выкупа акций.

Цены на нефть Brent вчера упали на 3,2%. Сегодня с утра негативная динамика сохраняется. Каких-либо однозначных новостных драйверов, способных вызвать столь сильное снижение, не наблюдалось. Причины не локальные, а скорее общие: участники рынка опасаются замедления темпов восстановления спроса на сырье из-за распространения COVID-19 в развитых странах, в которых уже начали ужесточаться ограничительные меры.

Риски временного падения Brent ниже уровня $40 остаются повышенными. Потенциальный спуск котировок ниже этой отметки может стать психологическим барьером для восстановления рубля. Снижение курса USD/RUB под 75,5–76,5 при таком раскладе ожидать будет сложно, даже с учетом увеличения объема продажи валюты со стороны ЦБ РФ.

Одним из самых заметных движений вчерашнего дня был резкий рост обыкновенных акций Сургутнефтегаза. В моменте они подскакивали более чем на 6% на максимальных с весны торговых оборотах. Это была спекулятивная реакция на новость о том, что на 5 октября назначили заседание совета директоров компании, в повестке которого есть вопрос «О реализации акций ПАО Сургутнефтегаз».

Какой-то подробной информации на эту тему не было. Могу предположить, что речь идет о реализации небольшого пакета бумаг, который ранее был получен компанией. То есть новость в действительности может быть абсолютно нейтральной, а волатильность на рынке — это эхо прошлого года, когда без каких-либо официальных сообщений акции удвоились в цене. С тех пор актив остается на радарах спекулянтов, которые присоединяются к любой попытке бумаг сформировать импульсное движение.

Инфоповодов по эмитенту мало, так что даже такие сообщения, которые могут не нести изменений в инвестиционном кейсе компании, приводят к резким движениям. Как на этом заработать? Простого ответа нет. Необходимо быть все время «в рынке» и реагировать на импульсы.

Сегодня с открытия торгов ожидаются дивидендные гэпы в акциях Сбербанка, ВТБ и Черкизово. Эти просадки могут оказать существенное влияние на общую динамику индекса Мосбиржи. В частности, главным образом речь идет о потенциальном падении цены акций Сбербанка на 7–8%. Учитывая высокий вес бумаг, их просадка обеспечит дополнительное снижение индекса Мосбиржи примерно на 1,10–1,25% или 32–37 пунктов.

Среднесрочный и долгосрочный взгляд на перспективы акций Сбербанка в целом положительный, однако все мы знаем, что эти бумаги сильно реагируют на притоки/оттоки иностранных инвесторов. Поэтому для закрытия предстоящего гэпа в течение ближайших пары месяцев необходим спокойный внешний фон без обострения геополитики или резкого падения цен на нефть.

Что касается акций ВТБ, то по ним гэп будет около 2%. Такой ценовой разрыв может быть спокойно закрыт в рамках общерыночной волатильности.

Тем временем общая картина по индексу Мосбиржи все еще характеризуется широким боковым коридором. Снизу поддержка расположена около 2825–2850 п. За счет сегодняшней просадки индекс как раз может приблизиться к обозначенным отметкам. Сигналом о появлении растущего тренда будет возврат выше области 2975–3000 п.

Чуть лучше рынка сегодня могут выглядеть акции сталелитейщиков на фоне все еще благоприятной конъюнктуры на рынке стали. К тому же сегодня сложно рассчитывать на продолжение укрепления рубля.

Также уверенная динамика сохранится в акциях АФК Системы. Вчера на вечерней сессии они уверенно поднимались, показав итоговый прирост на 4%. Подъем был обеспечен сообщениями СМИ о возможном IPO Ozon на американской бирже. Мы уже много раз отмечали, что непубличные активы АФК Системы (владеет 43% Ozon) не в полной мере заложены в цену акций компании. Их выход на биржу — сильный драйвер для переоценки материнской компании.

По данным источников Wall Street Journal, стоимость ритейлера может быть оценена в $3–5 млрд. Текущая капитализация всей Системы составляет $2,58 млрд. Но конечно же при этом стоит учитывать и высокую долговую нагрузку АФК. Сегодня акции холдинга могут быть лучше рынка.

По мере роста опасений по поводу перспектив запуска новых ограничительных мер в мире акции Аэрофлота накануне остались под давлением, просев еще на 4%. Плюс, естественно, инвесторов по-прежнему отталкивает история с допэмиссией. Падение наблюдается в 10 из 11 последних сессий. Из-за недостатка позитивных драйверов отсутствуют и покупатели — в результате получаем устойчивое сползание котировок. Возможно, разворотная точка будет примерно в тот момент, когда уже объявят окончательные параметры дополнительного размещения акций.

На рынке акций в США тем временем продолжается отскок. Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,5%. Лучше рынка вновь выглядели высокотехнологичные компании. Если посмотреть на графики последних недель в Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, то все они выглядят одинаково. Складывается ощущение, что эти IT-гиганты временно стали единым целым и двигаются по одной траектории в зависимости от рыночных настроений и перетока спекулятивного капитала.

По индексу S&P 500 в ближайшее время видим повышенные риски торможения волны роста. Область 3400–3430 п. выступает сильным техническим препятствием.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижается на 0,25%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в минусе на 1,1% и находятся около уровня $40,5.



