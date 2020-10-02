В четверг в секторе высоколиквидных бумаг вновь не сложилось единой динамики цен. Лучше рынка выглядели акции АФК Система (AFKS, +4.0%), сообщившей о заметном сокращении долговой нагрузки в результате продажи доли в «Детском мире» (DSKY). Благоприятную реакцию рынка вызвало и сообщение Сургутнефтегаза (SNGS, +1.7%) о проведении заседания совета директоров 05.10 с обсуждением вопроса о «реализации акций» компании (пока затруднительно оценить обоснованность подъема котировок, поскольку менеджмент компании не дал комментариев). Тем временем Аэрофлот (AFLT) подешевел на 4.0%, Лукойл (LKOH) – на 1.4%, Новатэк (NVTK) – на 1.3%.

Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 4.1%, привилегированные акции Самараэнерго (SAGOP) – на 2.2%. Тем временем Южуралникель (UNKL) подешевел на 5.3%, Галд-Девелопмент (HALS) – на 4.0%.

Фондовые индексы США повысились на 0.1% — 1.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в небольшом плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС. Поступившее сегодня утром сообщение о положительных результатах теста на COVID-19 президента США и его жены вызвали нервную реакцию на рынках, которая выразилась, в том числе, в снижении по фьючерсам на фондовый индекс S&P 500, укреплении доллара США к корзине валют и коррекции вниз по нефтяным фьючерсам. В течение дня дополнительным фактором повышения волатильности могут стать данные по рынку труда США (non-farm payrolls), ожидаемые в 15:30 мск. На валютном рынке в начале торгов вероятно возобновление движения вверх по паре доллар-рубль под давлением внешнего фона.