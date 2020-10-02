Российский рынок акций вчера вновь выглядел слабо, потеряв более полупроцента при том, что фондовая Америка подросла примерно на столько же. Объяснить это можно оттоком средств иностранных инвесторов и слабостью нефти, которая подешевела более чем на 3%.

Никаких новых поводов для снижения нефти не было. Трейдеры отыгрывают старые опасения о снижении потребления топлива из-за роста заболеваемости коронавирусом при увеличения мировой добычи из-за выхода на рынок Ливии и наращиванием экспорта Ираном. Сегодня с утра нефть опять в минусе, теряя еще 2,4%. Сейчас идет борьба за отметку 40 долларов за баррель.

При провале котировок ниже 39 долларов распродажи могут усилиться из-за активизации хеджирования цен поставок реальными производителями. Поэтому краткосрочно «черное золото» вполне может сходить в район 35 долларов.

Около 1,6% с утра теряют американские фьючерсы. Одним из поводов для такой резко негативной динамики стало сообщение, что Дональд Трамп вместе с женой подхватили коронавирус.

Так что открытие нас ждет негативное.

К этому стоит добавить и дивидендные гэпы в Сбербанке и ВТБ. Сбер упадет как минимум на 7-8%, то есть на размер дивиденда, что даст более процентного негативного вклада в Индекс Мосбиржи. Среднесрочно акции Сбера выглядят привлекательно, стоит искать момент для их покупки. Но все говорит о том, что нерезиденты выходят из российских акций, а Сбер на это реагирует первым. Акции ВТБ мы по-прежнему считаем одними из самых слабых «голубых фишек» и рекомендуем брать их лишь в исключительных случаях, да и то только краткосрочно и спекулятивно.

Сильным сопротивлением по Индексу Мосбиржи является отметка 2800 пунктов. До нее осталось пройти 3%. Не исключено, что при ухудшении внешнего фона это сопротивление будет сегодня протестировано. Его же пробитие вполне может спровоцировать многих инвесторов на закрытие или как минимум сокращение позиций по стопам, что даст импульс более существенному снижению рынка.

Спекулянтам стоит присматриваться к открытиям шортов по «Газпрому», тем же Сберу и ВТБ. Вчера намного лучше рынка выглядела «Роснефть», прибавив 0,6%. Не исключено, что и она отыграет более сильными распродажами вчерашнее опережение рынка.

Пара доллар-рубль вчера продолжила снижение, уйдя в привычный восходящий канал от начала июня. На фоне роста объема валютных интервенций ЦБ и необходимостью некоторыми экспортерами скинуть излишки валюты в рамках директивы правительства, создались хорошие предпосылки для тестирования парой нижней границы канала – чуть выше 76 руб за доллар. Однако на таком фоне это выглядит нереальным. Так что ослабление курса рубля сегодня возобновится, но до отметки 80 руб за доллар мы дойти не должны.



