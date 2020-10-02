В четверг отечественные фондовые площадки не смогли продемонстрировать рост, хотя и наблюдавшееся снижение не выглядело обвалом: открывшись снижением, биржи консолидировались в боковом движении, и лишь по вечер провалились глубже. Впрочем, нащупав поддержку в районе 2883,80 по индексу Мосбиржи, рынки остановили падение. Но вот традиционной вечерней коррекции к дневному движению показать не смогли. В итоге индекс Мосбиржи снизился на 0,55%, а номинированный в долларах индекс РТС потерял 0,34%. В лидерах роста оказались бумаги «Системы» (+4,01 %), БСП (+1,78%), «Сургутнефтегаза» (+1,73%), ОГК-2 (+1,63%) и «Ленты» (+1,32%). Сильней остальных снизились «Аэрофлот» (−3,99%), «ИнтерРАО» (−2,78%), «Яндекс» (−2,63%), «Аптеки 36 и 6» (−2,44%) и ТГК-1 (−2,42%).

Западные рынки в основном выросли: FTSE 100 на 0,23%, CAC 40 на 0,43%, Dow Jones на 0,13%, S&P 500 на 0,53%, NASDAQ на 1,42%. Лишь германский DAX из крупных торговых площадок снизился на 0,23%.

Стоимость нефти продолжает оставаться в боковом коридоре, хотя и демонстрирует последнее время повышенную волатильность. Вышедшие в среду данные по недельному изменению запасов оказались куда более ровными, чем ожидалось: запасы просели с −1,639 млн барр. до −1,980 млн барр., хотя аналитики прогнозировали рост до 1,569 млн барр. Ничего, кроме увеличения волатильности это не вызвало. К 7:32 мск баррель нефти Brent стоит $40,57, а WTI — $38,36.

Сегодня Китай и Гонконг не работают (у первых «Национальный день», у вторых — «Праздник середины осени»). Австралия отчиталась по динамике объемов розничных продаж, которые рухнули с 3,2% до −4,0%. Впрочем, эксперты ждали и вовсе −4,2%. В течение дня ЕС представит данные по инфляционным показателям, США отчитаются по рынку труда и объемам промышленных заказов. Мичиганский университет опубликует традиционный для пятницы широкий блок статистики по потребительскому рынку. Вечером Baker Hughes доложит о недельном изменении количества буровых установок.

По состоянию на 8:55 мск фьючерсы на основные мировые биржевые индексы теряют от полутора до двух процентов — фактически это лишает российские рынки шансов на позитивный старт торгов.



