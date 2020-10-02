Мировые фондовые рынки завершают неделю снижением

Инвесторы могут лишиться причины сдержанного оптимизма, поводом которому служила информация о скором принятии в Конгрессе США проекта стимулов. Инициатор нового пакета мер поддержки демократ Н. Пелоси вчера заявила о том, что пока у власти администрация Д. Трампа соглашения в этом вопросе скорее всего не будет. Тем самым это несколько ухудшило сантимент на рынках, но неплохой блок статистики по США позволил американским индексам подрасти.

На фоне роста спроса на акции технологических компаний индекс Nasdaq прибавил 1,4%. Число первичных обращений за пособиями по безработице продолжило снижаться: 837 тыс. при консенсусе в 850 тыс, а количество уже получающих пособия упало ниже 12 млн. чел.

Неплохо выглядит сектор недвижимости: расходы на строительство в августе на 1,4% выше предыдущего месяца.

Индексы ISM в промышленности незначительно снизились в сентябре до 55,4 пункта (56 пунктов в августе), но остаются в зоне роста деловой активности.

Европейские индексы остаются под давлением на фоне роста числа заболевших коронавирусом, но неплохие данные по PMI в промышленности сгладили негатив.

В фокусе участников рынков по-прежнему распространение коронавируса в мире, геополитика и усиление политической борьбы при приближении выборов президента США, что добавляет волатильности.

Сегодня утром рынки находятся под давлением

Причиной послужило сообщение о позитивном тесте Д. Трампа на коронавирус. На этом фоне фьючерсы на индексы США теряют в моменте более 1,5%, не отстают и европейские площадки, снижающиеся в пределах 1%. Азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику. После вчерашнего прекращения торгов японский индекс Nikkei открылся ростом, но не удержался в зеленой зоне. Негативное влияние оказывает и откат нефтяных котировок. Сегодня в центре внимания данные по американскому рынку труда. Весьма вероятно, сохранение коррекционных настроений до конца дня.

Вчера индекс МосБиржи снизился на 0,6%. При текущем внешнем фоне сегодня в начале торгов ожидаем преобладания продаж в российских бумагах. Дивидендные «отсечки» в акциях Сбербанка и ВТБ «уведут» индекс МосБиржи к уровню в 2850 пунктов. Сдерживающее влияние способна оказать и слабая динамика нефтяных котировок. Таким образом базовым сценарием для индекса МосБиржи на сегодня видим переход в середину диапазона 2800-2850 пунктов с попытками ухода на более низкие уровни.



