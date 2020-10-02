Ozon может провести IPO в конце этого – начале следующего года Размещение может пройти на одной из американских бирж. Подконтрольный АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) интернет-ритейлер Ozon может провести IPO на одной из бирж США в конце 2020 г. или начале 2021 г. По их данным СМИ, Ozon уже подал в конфиденциальном режиме документы в SEC, а оценка компании в ходе размещения может достичь 3–5 млрд долл.

Быстрорастущий, но пока убыточный актив. АФК «Система» в настоящий момент контролирует 43% в компании, с учетом 11,7%, которые АФК «Система» контролирует через венчурный фонд Sistema_VC. Другим крупнейшим акционером является Baring Vostok. Публичных данных о финансовых показателях Ozon крайне мало, но известно, что компания пока убыточна. При этом в последнее время Ozon демонстрирует быстрый рост оборота, что поддерживается возросшим интересом покупателей к онлайн-торговле в условиях пандемии COVID-19. В частности, во 2 кв. 2020 г. общий объем товарооборота (GMV, gross merchandise value) вырос на 188% год к году до 45,8 млрд руб., а число заказов – на 132% до 14,6 млн штук.

В случае успеха IPO будет выгодно для АФК «Система». Возможное IPO Ozon может привлечь инвесторов, учитывая общий высокий интерес рынка к компаниям онлайн-торговли в настоящее время, но называемый диапазон оценок компании, на наш взгляд, выглядит слишком оптимистично, учитывая убыточность компании и доступные данные о ее оценках в ходе последних раундов привлечения капитала. Тем не менее в случае успеха IPO будет выгодно для АФК» Система», которая сможет снизить долговую нагрузку корпоративного центра, если будет продавать акции в рамках размещения. Наша рекомендация для акций Системы в настоящий момент пересматривается.