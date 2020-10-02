В четверг мировые индексы продолжили постепенное восстановление благодаря IT-сектору (NASDAQ вырос на 1,4% во главе с Amazon). S&P показал более умеренный рост на 50 бп. Однако положительной динамики в последние дни все еще недостаточно, чтобы приблизиться к максимальным значениям (S&P 500 ниже максимумов более чем на 5%).

Европейские бумаги (индекс EURO STOXX) в четверг выросли на 20 бп. Вчера инвесторы также обращали внимание на статистику по рынку труда. Были опубликованы данные по заявкам на получение пособий по безработице, которые оказались лучше ожиданий. Данные по уровню безработицы в Еврозоне были на уровне ожиданий (8,1% в августе). Новостью, которая может оказать негативное влияние на рынки в пятницу, стал положительный тест на COVID Дональда Трампа. С октября начинается сезон отчетности за 3к 2020г.

Компания Walt Disney объявила об увольнении 28 тыс. сотрудников в сегменте парков развлечений. Мы считаем новость позитивной для акций компании, так как в условиях пандемии сегмент парков развлечений является убыточным ввиду закрытия парков в первом полугодии 2020 года. Даже несмотря на то, что часть парков были открыты, их посещаемость существенно ниже уровня до пре-пандемии и поэтому держать большой штат сотрудников не имеет экономического смысла, а увольнение сотрудников позволит сократить затраты данного сегмента и сэкономить денежные средства на случай, если не будет улучшения с пандемией в ближайшие месяцы.

Rolls-Royce (BB-/Ba3/BB+) официально объявил о полностью размещённой (подписанной) допэмиссии на 2 млрд фунтов (1.0х EBITDA 2019 года), а также о планируемом дополнительном увеличении ликвидности (облигации и кредитные линии) на 3 млрд фунтов (1.5х EBITDA 2019 года). В рамках ранее объявленного плана, компания ожидает сокращения издержек на 1.3 млрд фунтов (0.6х EBITDA 2019 года) и продажу активов на 2 млрд фунтов (1.0х EBITDA 2019 года), а также выхода на положительный свободный денежный поток 0.75 млрд фунтов в 2022 году. Считаем новость позитивной, так как покупатели на весь объём допэмиссии найдены и её объём оказался близко к ранее озвученной верхней границе, а дополнительная более дешёвая ликвидность должна ещё больше поддержать кредитный профиль компании.

Продажи Fiat (BB+/Ba1/BBB-) на ключевом рынке в США упали на всего лишь на 10% г/г в 3кв20 по сравнению с —40% во 2кв20 сегмента Северная Америка. Причём розничные продажи выросли, а корпоративные снизились. Это позитивно, ведь фактически компания практически вернулась к докризисному уровню продаж, что, вероятно, также отразится и на притоке оборотного капитала. Динамика розничных продаж согласуется с дефицитом автомобилей, который уже привёл цены на вторичном рынке к историческому максимуму. Главный вопрос, который остаётся – является ли такая динамика отложенным накопленным эффектом? Многие считают, что «да» и ожидают небольшого ухудшения показателей в 4кв20.

Ford (BB+/Ba2/BB+) назначил нового финансового, информационного и маркетингового директоров после назначения нового CEO. Компания сконцентрируется на оптимизации авто дивизиона, производстве электромобилей и автономном вождении. Новые посты займут сотрудники компании из числа топ-менеджмента с практически 30-летним опытом. Считаем новость нейтральной, так как это уже вторая смена менеджмента за 3 года. Каких-либо новых действий по оптимизации затрат пока не анонсировано.