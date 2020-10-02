В последние дни рубль набрал вес благодаря «административной» поддержке со стороны Правительства (USD/RUB 77.7, —1.8%). Это позволило временно охладить околопанические настроения и развитие трендовой коррекции.

Однако уже сегодня маятник может вновь качнуться против рубля – сразу два фактора могут стать потенциально негативными. Во-первых, позитивный тест на Covid-19 у Д.Трампа может нарушить ход его предвыборной кампании и изменить расклад шансов в соперничестве с Д.Байденом. Во-вторых, тест Д.Трампа стал дополнительным индикатором того, что вторая волна пандемии на пороге, и риски для мировой экономики лежат на стороне повторения весеннего сценария (хоть и в чуть более предсказуемой форме).

В этой связи, дополнительная неопределенность находится на стороне обсуждаемых, но еще не принятых фискальных мер в США, готовности Европы и других стран экстренно наращивать стимулы. Однако в отношении рубля единственной значимой неопределенностью является динамика цен на нефть. Вчерашняя коррекция барреля Brent ниже $40 стала очередным признаком волнения по поводу длительного восстановления равновесия на рынке в условиях слабого спроса.

Все вместе сохраняет наши опасения, что в ближайшие недели рубль будет испытывать широкий диапазон колебаний, и отметка в 80.0 может иметь не столь сильное «психологическое» сопротивление, как кажется.



