Трамп заболел коронавирусом, и рынки потеряли 2%
Сегодня утром стало известно, что президент Трамп и его жена заразились коронавирусом.
Реакция на рынках была почти панической, в моменте фьючерс на индекс S&P500 потерял 2%. Как инвесторам относится к этому событию?
Некоторые эксперты трактуют болезнь Трампа, как очень плохой сигнал для Китая, так как его позиция в переговорном процессе с КНР ужесточится. Я бы так не обострял. С моей точки зрения, болезнь Трампа и его близких, заболела жена и ближайшая помощница Хоуп Хикс, лучше рассматривать под углом президентских выборов, которые состоятся через месяц.
Две недели Трамп будет в изоляции, две недели страна будет внимательно следить за здоровьем президента, наверно, некоторые будут переживать.
Раньше, в докоронавирусную эпоху, очень часто в предвыборной борьбе возникали истории с покушением на кандидатов. Теперь такой необходимости нет, нужный эффект достигается положительным тестом на коронавирус.
Думаю, что для рынка это даже положительная новость, так как болезнь американского президента протекает в легкой форме, и он неизбежно поправится через две недели. Поэтому такие провалы нужно выкупать.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201002/832105081.html