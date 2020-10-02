Сегодня утром стало известно, что президент Трамп и его жена заразились коронавирусом.

Реакция на рынках была почти панической, в моменте фьючерс на индекс S&P500 потерял 2%. Как инвесторам относится к этому событию?

Некоторые эксперты трактуют болезнь Трампа, как очень плохой сигнал для Китая, так как его позиция в переговорном процессе с КНР ужесточится. Я бы так не обострял. С моей точки зрения, болезнь Трампа и его близких, заболела жена и ближайшая помощница Хоуп Хикс, лучше рассматривать под углом президентских выборов, которые состоятся через месяц.

Две недели Трамп будет в изоляции, две недели страна будет внимательно следить за здоровьем президента, наверно, некоторые будут переживать.

Раньше, в докоронавирусную эпоху, очень часто в предвыборной борьбе возникали истории с покушением на кандидатов. Теперь такой необходимости нет, нужный эффект достигается положительным тестом на коронавирус.

Думаю, что для рынка это даже положительная новость, так как болезнь американского президента протекает в легкой форме, и он неизбежно поправится через две недели. Поэтому такие провалы нужно выкупать.



