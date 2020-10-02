В пятницу на глобальных финансовых рынках вновь возобновилось бегство от риска, вызванное как новостями о заболевании коронавирусом американского президента и его супруги, так и планами по очередному ужесточению ограничительных мер в странах Европы (в частности, в Испании и Франции). Частично негатив на торговых площадках нивелируется новостями об одобрении палатой представителей Конгресса США пакета стимулов на 2,2 трлн долларов, однако пока данное событие остается в тени на фоне экономических рисков, связанных с ускорением темпов распространения пандемии.

К середине дня доллар укреплялся почти на всех валютных площадках развивающихся рынков. Российский рынок не являлся исключением, при этом потери рубля заметно превосходили потери других валют-аналогов, так как дополнительный негативный отпечаток на отечественную валюту накладывало дальнейшее падение нефтяных котировок. В частности, еще рано утром котировки марки Brent опустились ниже 40 долл. за баррель – впервые с середины сентября. В результате, если снижение таких валют EM, как турецкая лира, южноафриканский рэнд и индийская рупия, не превышало 0,5%, то падение рубля к доллару достигало 1,4%, и к началу второй половины дня американская валюта вела борьбу за отметку в 78,5 руб.

Снижение стоимости ликвидности на рынке МБК пока не уменьшило спрос банков на депозиты от казначейства. На локальном денежном рынке стоимость рублевой межбанковской ликвидности накануне заметно подешевела, однако сохранился повышенный спрос банков на депозиты от Федерального казначейства. Так, в пятницу днем ведомство проводило аукцион по размещению 150 млрд руб. на 21 день по фиксированной ставке, и объем в заявках участников превысил лимит казначейства более чем в 2,5 раза.



